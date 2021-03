Hernández: “Al alcalde de El Paso no se le debe olvidar que vivimos en una democracia”

El Partido Popular de El Paso, a través de su portavoz, Ángel Tomás Hernández, ha mostrado en un comunicado “su preocupación ante la actitud despótica a la que les tiene habituados el alcalde del municipio, Sergio Rodríguez, y que se vio intensificada durante el último pleno”, por lo que no ha dudo en afirmar que “al alcalde de El Paso no se le debe olvidar que vivimos en una democracia”.

El portavoz recuerda que “los plenos están para crear diálogos constructivos, que sirvan para debatir y aprobar medidas que favorezcan tanto al municipio como a los vecinos, y no para que el regidor nos diga, a la oposición, cómo debemos hacer nuestro trabajo”, señala. Asimismo, Hernández también lamenta que “el alcalde sea incapaz de aguantar las críticas”, por lo que no ha dudado en señalar que “si Rodríguez no es capaz de soportar las opiniones contrarias a la suya está en el lugar equivocado. Su comportamiento dictatorial lo único que hace es daño al municipio”.

El concejal también asegura que “el equipo de Gobierno se suele olvidar siempre de invitar a la oposición a los actos, no nos informan de las cosas, y tampoco nos hacen llegar la información que muchas veces pedimos en los plenos. En definitiva, no cuenta con nosotros y nos somete a una falta de respeto continuo”.

Por todo ello, Hernández le recuerda al edil que “para que El Paso sea un municipio fuerte, y más en estos difíciles momentos, se tienen que escuchar a todos los grupos políticos, y saber respetar las opiniones”.