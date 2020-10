IUC denuncia “la falta de gestión y de reivindicación” ante el Cabildo del grupo de Gobierno de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) denunció en el Pleno de debate sobre el estado del municipio celebrado este miércoles, 21 de octubre, “la falta de gestión y de reivindicación ante el Cabildo Insular del grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane”, se informa en nota de prensa.

Felipe Ramos, portavoz de IUC, recordó “diversos ejemplos de mala gestión de los populares al frente del gobierno local, como la ausencia de superávit en 2019 por un uso electoralista del Presupuesto, la no aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la inexistencia de Plan General de Ordenación tras cinco años de haber sido anulado el anterior, la no cesión de suelo para la construcción de vivienda pública o la no regularización de las concesiones administrativas, entre otros ejemplos”.

Para IUC “la realidad social del municipio, con 2.319 personas desempleadas, 1.177 trabajadores y trabajadoras afectados por ERTEs en estos meses hace necesario políticas públicas encaminadas a revertir la crisis social consecuencia de la COVID-19. Ramos señaló que tras siete meses después del inicio de la pandemia el grupo de Gobierno no ha tomado ni una sola medida concreta y específica, desde el punto social o económico para mejorar la situación de los vecinos y vecinas del municipio”.

El portavoz de IUC también lamentó “el tono diferente que expresa el grupo de Gobierno ante otras administraciones, dependiendo de si gobierna o no en ella el PP”. “Ya no se lamentan de los retrasos del Cabildo con el Parque Cultural, la residencia de Mayores, las obras de Puerto Naos, como tampoco reivindican mejoras en la zona de Las Manchas ante las escorrentías o en la carretera de acceso a El Remo. Leña donde no gobiernan y alfombra roja, o más bien azul, donde sí lo hacen”, afirmó Ramos.

IUC defiende que hay “una política alternativa a la desarrollada en el municipio por el PP, con un programa claro, que priorice el gasto público, que planifique y presente propuestas concretas.” Para Ramos “la gestión municipal debe ser algo más que preguntarse cuándo será el próximo evento o la próxima campaña publicitaria”.