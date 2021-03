IUC señaló en 2016 que no estaba “justificado” el pago del móvil particular a los miembros del Gobierno de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane rechazó en el último Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane la propuesta de abonar 50 euros mensuales a 10 concejales del grupo de Gobierno del PP, informa IUC en nota de prensa.

Durante su intervención en el Pleno, Felipe Ramos, concejal de IUC, solicitó a la alcaldesa que “retirase el punto del orden del día y trajera una propuesta que no pasara por seguir pagando, como sucede desde 2016, 55 euros mensuales extras a los concejales del grupo de Gobierno por usar su móvil personal”.

“El procedimiento hasta ahora utilizado para pagar dichos móviles ‘no es factible’, según se recoge en un Informe de Intervención, ya que no se puede diferenciar qué gastos de las facturas corresponden al uso personal y cuales al desempeño de sus funciones”, apunta.

Ramos recordó que su formación política “nunca se ha negado a que los concejales y concejalas del grupo de Gobierno que lo necesiten dispongan de un teléfono móvil con cargo al Ayuntamiento para las gestiones propias de su cargo, pero no a que ese móvil sea su teléfono particular”, subraya.

El portavoz de IUC recordó como “siempre han defendido que sea a través de un contrato como se adquieran por parte del Ayuntamiento los móviles que sean estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones, tanto de los concejales del grupo de Gobierno como del personal de confianza contratado”, señala.

“Lo que no podemos apoyar es que con la excusa de pagar el móvil particular de cada concejal del grupo de Gobierno se recurra a una subida salarial del 1,62%, lo que no es de recibo, cuando el coste del Gobierno tras la victoria del PP por mayoría absoluta se disparó a partir de 2019 en casi 400.000 euros más anuales respecto a la legislatura anterior”, afirma Ramos, quien recuerda que en el Pleno de presupuestos de 2016, en el que se incorporó por primera vez este sistema, advirtió que esa propuesta “no estaba del todo justificada, porque por evitar tener un móvil corporativo, todos los vecinos pagamos 55 euros de su factura personal”.