Francisco Montes de Oca (CC): “Una rebaja de impuestos que finaliza cuando pasen las elecciones resulta muy sospechosa”

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Francisco Montes de Oca, en una nota de prensa señala que “una rebaja de impuestos que finaliza cuando pasen las elecciones resulta muy sospechosa o muy insultante”.

En la nota se apunta que “desde del día 1 de enero de 2022, con dos años de retraso, y sólo hasta el 31 de diciembre del 2023, es el periodo en el que Noelia García (alcaldesa de Los Llanos de Aridane) plantea dejar a cero las tasas fiscales por ocupación de la vía con mesas y sillas, por las portadas y escaparates y las licencias de aperturas”. “De esta manera comienza Noelia García la campaña electoral. No lo ha hecho antes porque se niega a aceptar las propuestas de bajada de impuestos hechas por Coalición Canaria y porque teme que la gente lo olvide cuando lleguen las elecciones”, afirma el portavoz de CC en el Consistorio.

Para Francisco Montes de Oca, “esta medida es pura propaganda electoral, con la que Noelia García pretende lavar su imagen del desgaste que le ha ocasionado la nefasta gestión económica durante diez años, en los que tiene el mérito de haber convertido el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en el más caro de la provincia y de ser el único que presume que le sobran 6.000.000 de euros anuales de dinero por estar pendiente de más pendiente de la foto fácil que del trabajo duro”.

En la nota se añade que “la operación de cosmética electoral no termina ahí, también ‘celebra’ que ha tardado quince meses en repartir 600.000 euros en ayudas a las empresas, cuando a sueldos del grupo de Gobierno dedica 752.000 euros, un 25% más. A pesar de que Coalición Canaria propuso subir la partida de ayudas a empresas en este año a 1.000.000 de euros, Noelia García por el contrario consideró oportuno bajarla a 400.000 euros, cantidad que advertimos que va a resultar insuficiente si tenemos en cuenta que este año habrá que incluir a los cientos de comercios que fueron excluidos de la primera convocatoria, por el hecho de residir sus titulares en otro municipio, a pesar de que donde realmente contribuyen a generar economía es en Los Llanos”.

Coalición Canaria “celebra cualquier bajada de impuestos para adaptarnos a la actual situación, pero considera que una revisión de las ordenanzas fiscales tiene que responder a un plan para estimular la actividad económica, no a un impulso electoral y además poco imaginativo. Los empresarios son conscientes de su corresponsabilidad fiscal, saben que los impuestos bien administrados son la forma de obtener mejoras de toda índole. Lo que no es de recibo y resulta poco ejemplarizante en estos tiempos es, con dinero del contribuyente, pagar a concejales sueldos de 1.600 euros por media jornada”.

Añade que “el principal problema de la economía de Los Llanos de Aridane no lo arregla Noelia García con dos fotos y con la bajada de tres impuestos. La pachorra de la alcaldesa durante diez años ha provocado que en Los Llanos de Aridane no haya plan general, que no haya plan turístico del litoral, no haya un plan de impulso a los suelos industriales. Si a ello le unimos el estancamiento total de la inversión pública con remanentes de seis millones que no se utilizan y obras paradas, las perspectivas de crecimiento empresarial en el municipio lamentablemente no son muy halagüeñas”.

“Con las graves dificultades que por las que llevan atravesando las pequeñas y medianas empresas locales desde el mes de marzo del 2020”, se agrega en la nota, “con la incertidumbre ante la evolución de la pandemia y su posible repercusión económica y en el empleo, el comportamiento electoralista descarado de Noelia García nos parece una falta de respeto a la inteligencia al empresariado y a la ciudadanía de este municipio, que deja en entredicho una vez más su credibilidad”. Para Francisco Montes de Oca, “una rebaja de impuestos que finaliza una vez que pasen las elecciones resulta muy sospechosa o muy insultante”.