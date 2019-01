Juanjo Cabrera repite como candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma

El Comité Local del Partido Popular en Santa Cruz de La Palma ha elegido, por unanimidad, a Juan José Cabrera Guelmes como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma en una reunión celebrada en este martes, se informa en nota de prensa.

Cabrera, actual portavoz de los populares en el ayuntamiento, ha aprovechado sus primeras palabras como candidato para agradecer a sus compañeros el apoyo recibido, haciendo especial hincapié en que apuesta por un proyecto “en el que todos nos sintamos representados y podamos aportar ideas, proyectos y sobre todo trabajo en beneficio de esta ciudad”. “Las puertas de nuestra sede están y estarán más abiertas que nunca, no solo para los que somos del Partido Popular sino para todos los ciudadanos que quieran construir un municipio diferente”, subrayó.

El candidato ha destacado que acepta el reto “con ilusión, la misma que he tenido desde aquel primer día de 2007 que entré como concejal en el ayuntamiento”, y, sobre todo, “esperanzado en que nuestra idea de ciudad, la apuesta por un crecimiento socioeconómico tangible, sea respaldada por los vecinos”.

Juanjo Cabrera ha reconocido que “he tenido dudas a lo largo de la legislatura sobre la conveniencia, incluso personal, de asumir de nuevo este desafío y es verdad que si la ciudad hubiera crecido en estos últimos cuatro años, si no notara que el ciudadano de a pie un cambio, entendería que era el momento de dejarlo, pero cuando analizas la situación en la que se encuentra Santa Cruz de La Palma, lo que dicen los vecinos que se te acercan, entiendes que toca asumir responsabilidades. Quizás no continuar sería lo más sencillo, pero no es el momento de ponerse justo ahora de perfil. Merecemos una ciudad mejor y estoy plenamente convencido de que entre todos vamos a lograrlo”.

El candidato a la Alcaldía considera que los residentes en Santa Cruz de La Palma “nos conocen y saben que somos un partido con proyectos suficientes para dar un giro a la ciudad. Otros pueden seguir prometiendo y luego estar cuatro años sin saber lo que quieren para la ciudad, pero nosotros en plena crisis económica ya fuimos capaces de dar estabilidad al Ayuntamiento y ahora, con una situación mucho más boyante, sabemos que estamos ante un mandato que debe significar un salto de nivel para la capital”.

Esta candidatura deberá ser remitida al Comité Electoral Insular de los populares palmeros, constituido en la tarde de ayer, y que a su vez elevarán al Comité Electoral Autonómico, al tratarse de la capital de la isla, y según los Estatutos del PP, es el órgano encargado de su aprobación.