Multas de entre 300 y 6.000 euros a los vecinos de la capital que depositen enseres en la vía pública

A partir del mes de septiembre el ciudadano de Santa Cruz de La Palma se podrá dirigir para la recogida de enseres al teléfono móvil 636 963 235, donde se le indicará la forma de recogida y el día, se informa en nota de prensa.

El servicio, que se presta gratuitamente por parte del Ayuntamiento, establece la recogida de lunes a viernes en horario de 7:30 a 12:00, teniéndose que depositar los enseres la noche antes de la recogida en el lugar que se le indique. Dicho servicio, no recogerá ni escombros, ni cubos de pintura, existiendo puntos específicos para depositar estos materiales.

El Ayuntamiento “muestra su preocupación por la situación que en las últimas fechas se está dando en la capital, con el vertido incontrolado de estos materiales, sin previo aviso. Por ello, ha cambiado el sistema, para facilitar al vecino el acceso al mismo, y realizar una mejor gestión de las incidencias, todo ello como paso previo a la posibilidad de sanciones por vertidos no autorizados”, señalan.

Tony Acosta, concejal de Servicios manifiesta que “todos debemos ser conscientes de que vivimos en una ciudad patrimonial, y que debemos cuidar mucho la imagen del municipio, labor que debe ser tarea de todas y todos, para de esa manera mejorar el aspecto de nuestra capital, y la gestión de los servicios municipales”.

Analizada la situación de diferentes aspectos en lo relativo a la imagen de la ciudad, como puede ser depósito de residuos urbanos, excrementos de animales, publicidad electoral no retirada, vertidos no autorizados, etc., el Ayuntamiento capitalino comenzará a aplicar la ordenanza en vigor, haciendo efectivas las sanciones pertinentes que podrían oscilar entre 300 y 6.000 euros.

Para el concejal, “la colaboración vecinal es necesaria e indispensable, pero entendiendo que la capacidad de vigilancia y sanción es municipal, por lo que haremos un esfuerzo en esa materia, teniendo sobre la mesa la colocación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio, para garantizar tanto la seguridad como el ornato público”.

De la misma manera, y para cuidar la imagen y seguridad del municipio, el ayuntamiento estudia la situación de diferentes solares y edificaciones de propiedad privada, a los que se exigirá su mantenimiento en cuanto a limpieza y vallado.

Tony Acosta afirma que “para el grupo municipal, nuestro objetivo de manera general es intentar poner orden en el municipio, garantizando que los vecinos y vecinas se sientan atendidos”.