‘Elvis’ hizo vibrar al público de Santa Cruz de La Palma en un espectáculo que rendía tributo a sus grandes éxitos

Aaron White y The Pelvis Band “hicieron vibrar esta noche de sábado, 29 de julio, al público asistente a una de las citas más divertidas del verano en Santa Cruz de La Palma”, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento.

La plaza de San Francisco, señala, acogió por primera vez en La Palma a este artista que ofreció un auténtico espectáculo para fans incondicionales de “esta gran figura del rock y que, en forma de tributo, realizó un repaso de los grandes temas de Elvis Presley, ataviado con su típico vestuario y en el que no faltaron los coros para canciones como Can’t help falling in love, Suspicious Mind o Burning Love, entre otros”.

Apunta que “palmeras y palmeros de todas las edades, así como visitantes que se encuentran veraneando en La Palma acudieron a esta cita organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y que dio comienzo, previamente a las 20:00 horas con la ambientación de Los Pinchadiscos del Pantano”.

Tras la actuación del joven artista canario Aaron White, añade, “llegó el turno de actuar de ¡Salta!, una formación que rinde homenaje a la banda hispanoargentina Tequila y cuyos éxitos se han convertido en parte de la historia de generaciones en España, arrancando con Rock and roll en la plaza del pueblo”.

El cierre de esta cita veraniega, concluye, “corrió a cargo de DJ Equis dando por cerrado una gran noche con cientos de personas bailando para despedir el sábado”.