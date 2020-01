Destacan "la elevada" participación y calidad del festival de cine anime

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, dirigida por Virginia Espinosa, ha calificado de “exitosa” la última edición del festival de cine anime que ha tenido lugar en la ciudad entre los días 2 y 5 de enero. Para la concejala, tanto la participación como la calidad de las proyecciones ha sido “elevada, lo que significa que la juventud y la ciudadanía en general del municipio aprecia esta iniciativa y que hemos logrado conectar con sus intereses culturales”.

El festival de cine anime de La Palma empezó el año pisando fuerte, estrenando su nuevo nombre ‘Animetraje’ y a su vez trayendo hasta tres preestrenos y un estreno. Además de esta selección de películas que aún no se han visto en los cines españoles, ‘Animetraje’ amplió su itinerario con una gran variedad de actividades: desde partidas de rol y magic hasta una pasarela cosplay, pasando por conferencias de la mano de Jota Vamps, uno de los cosplayers de mayor renombre de Canarias; y Javi Puertas, el mismísimo mánager del departamento de cine de Selecta Visión.

El estreno que dio la bienvenida al año nuevo fue ‘Ride your Wave’, o ‘El amor está en el agua’ en español. Una obra Masaaki Yuasa, director de ‘Devilman Crybaby’, ‘Lu Over the Wall’ y ‘Night is Short, Walk on Girl’. Tiene un argumento y un aspecto atractivo tanto para los más fans como para los ajenos a este mundillo que deciden interesarse por el cine anime. Lo que en un principio puede parecer una comedia romántica entre una chica surfista y un bombero, da un giro de ochenta grados que sorprendió a los 175 espectadores que acudieron este día a la proyección.

El segundo día llegó con la película más esperada, ‘Weathering With You’. Tal es así que se batió récord de asistencia con 262 personas, un número que no hace más que dejar claro el enorme interés que tiene el evento entre los palmeros y palmeras e, incluso, entre canarios. Prueba de ello son los numerosos cosplayers de otras islas que han sido invitados y han contribuido para hacer de este evento más dinámico y especial. Este día también ofreció una entretenida actividad que se lleva a cabo desde el inicio del festival: un trivial de anime, que cada vez goza de más participación y premios. Por otro lado, Javi Puertas ofreció una charla acerca del fenómeno de ‘Your Name’, cuyo director, Makoto Shinkai, fue el responsable de dirigir la misma película que se proyectaba este día.

El tercer día incluyó un itinerario más completo con otra conferencia de Javi Puertas acerca de los estrenos de Selecta Visión, seguida de una conferencia de Jota Vamps sobre la iniciación al cosplay. A continuación, tuvo lugar un concurso cosplay con jurado profesional venido de otras islas. Para terminar, se proyectó el estreno ‘Human Lost’: una película CGI de género cyberpunk con escenas de acción muy vistosas que dejan a cualquier amante del género pegado a la butaca. 195 personas fueron las que disfrutaron de esta película heterogénea.

Salta a la vista que ‘Children of the Sea’ es una película de lo más artística, y no solo en cuanto a dibujo, y es que la banda sonora que acompaña este profundo argumento es de lo más singular, lo que hace de este film una obra sobresaliente para los más selectos. La proyección del último día consiguió una afluencia de 100 personas.