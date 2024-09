Escola Valenciana inclou les famílies a la nova campanya del Voluntariat pel Valencià.

Escola Valenciana ha presentat la campanya del Voluntariat pel Valencià 2024/25, amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La proposta inclou, com a novetat important, la modalitat adreçada a les famílies, per tal de promoure la participació de tota la comunitat educativa en la iniciativa.

A més, amb aquesta edició, el programa d’intercanvi lingüístic, en actiu des de 2005 per tal de crear parlants en valencià sense classes teòriques, conclou el projecte “Tasta el valencià”, amb què l’entitat ha creat materials de suport com vídeos i llibres de receptes tradicionals de les comarques valencianes per a promoure el coneixement de la llengua mitjançant la cultura gastronòmica.

En l’acte, al Monestir de Sant Miquel de Reis de València, ha participat la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Carinyena, la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó Doménech, la coordinadora del Voluntariat pel Valencià, Xon Doménech Agramunt, així com l’activista Joan Vila. Tots quatre han ressaltat la importància del programa per tal de revitalitzar l’ús del valencià i d’acostar-lo als altres de manera natural i quotidiana, a més de la seua capacitat per a adaptar-se a persones, entitats i necessitats diverses.

En aquest sentit, la presidenta d’Escola Valenciana ha anunciat que enguany, a més de les campanyes per a públic general, també es realitzarà una nova modalitat amb les famílies com a protagonistes, que complementa el Voluntariat als IES i que hi permet la participació de tota la comunitat educativa. “És una forma d’aprendre i d’ensenyar la llengua de forma distesa, a més d’una acció de convivència de les famílies de l’escola que ens han demanat accions concretes amb famílies nouvingudes”, ha manifestat Alexandra Usó i Carinyena.

Aquestes dues modalitats per a promoure el valencià als centres educatius se n’afigen a les parelles lingüístiques i els grups de conversa, en format presencial i en línia, amb una durada de 10 setmanes.

D’altra banda, Usó ha destacat que el projecte del Voluntariat pel Valencià “té la singularitat d'ensenyar al llarg de la vida” i ha recordat a les persones voluntàries la importància del seu paper actiu cada dia: “Feu d'altaveu de la llengua i feu-los veure què triar el valencià és triar una llengua d'oportunitats”, ha asseverat.

Del programa d’intercanvi lingüístic d’Escola Valenciana, la seua coordinadora ha destacat les persones voluntàries que hi participen, en els rols d’aprenents i d’ensenyants, més de 900 en les diferents modalitats el curs 2023-2024. “Les voluntàries són les protagonistes d’aquest projecte, activistes compromeses amb la protecció del nostre patrimoni lingüístic i cultural. Les aprenents tenen guanyada la nostra estima, especialment les nouvingudes, que senten el valencià com un tresor a cuidar, i una oportunitat de ser part de la nostra comunitat”, ha assenyalat Xon Doménech.

Per la seua part, la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, ha destacat els lligams entre les entitats pels seus objectius comuns, especialment amb el projecte del Voluntariat pel Valencià, que genera nou parlants.

Tasta el Valencià Vol. III

En l’acte, a més, Escola Valenciana ha presentat l’edició en en paper del llibre Tasta el Valencià Vol. III, que recull plats i parlars del Maestrat, la Vall d’Albaida, el Camp de Morvedre i el Camp de Túria. És l’últim recurs del projecte, encetat en 2021, els quals es troben a l’abast de tothom al canal de Youtube d’Escola Valenciana.

“El material que presentem suposa un modest treball d’investigació, fet de manera senzilla i plana, per mostrar la nostra riquesa cultural, és un material idoni pel foment de la conversa en la nostra llengua i un material de difusió de la nostra cultura”, ha explicat l’activista d’El Guaix Joan Vila, col·laborador del projecte. Així mateix, ha destacat la metodolgia amb què treballa el Voluntariat pel Valencià: “La immersió lingüística en valencià, com a qualsevol llengua, és la millor eina per aprendre-la i comprendre i viure l'univers cultural que l’envolta; el món dels menjar i beure és l'excusa perfecta per traure dels nostres ensenyants i aprenents els seus sentiments i ajudar-los a comunicar-se en valencià”.

Torna el Voluntariat pel Valencià

Escola Valenciana, amb aquest acte, inicia el període d’inscripció al Voluntariat pel Valencià 2024/25, que romandrà obert fins al 15 d’octubre. En aquest termini, les persones que vulguen participar-hi, en els rols d’aprenent d’ensenyants, poden formalitzar-ho mitjançant el web: https://escolavalenciana.org/voluntariatpelvalencia

Una vegada finalitzat aquest procés d’inscripció, Escola Valenciana assignarà les parelles o els grups de conversa corresponents perquè persones interessades a aprendre o practicar valencià puguen fer-ho. El programa, que és totalment gratuït, posa en contacte persones del mateix municipi per a conversar en valencià mentre passegen, visiten un museu o practiquen esport. Igualment, s’ofereix una modalitat en línia, per a apropar el valencià a persones que viuen lluny o que els resulta més convenient així.

Les inscripcions per a les opcions adreçades als IES i les famílies poden gestionar-se per mitjà del mateix lloc web fins al 9 d'octubre i serà a partir del 16 del mateix mes quan començarà l'assessorament tècnic i el cicle de ponències adreçades a aquest públic.

Des de la seua creació l’any 2005, el Voluntariat ha format més de 10.000 parelles lingüístiques arreu del País Valencià. Així mateix, moltes voluntàries continuen repetint i, a més a més, també hi ha aprenents que després passen a fer-se ensenyants.