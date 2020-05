El Gobierno de Tazacorte califica de “irresponsable” a la oposición del PSOE de la Villa y Puerto

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte califica de “irresponsable” a la oposición del PSOE de la Villa y Puerto. El Ejecutivo local, en una nota de prensa, pide al PSOE que “si desde su propia irresponsabilidad en dos meses no se han preocupado por los bagañetes, que ahora no vengan a molestar cuando ya incluso se está llevando a cabo una plan integral económico y social para combatir la crisis”.

El Grupo de Gobierno de Tazacorte, compuesto por los nacionalistas de Nueva Canaria y Unión Bagañeta-Coalición Canaria, “lamenta las desafortunadas declaraciones en los medios de comuncación” de Vicente Méndez, concejal del PSOE, “ante los difíciles momentos que estamos sufriendo todos”. Además, considera “incomprensible que pretenda hacer responsible de su incompetencia política a los que están esforzandose en favor de todos los bagañetes para superar la pandemia COVID-19 y la crisis econÓmica que ha originado”.

En la nota, el Ejecutivo municipal del Ayuntamiento de la Villa y Puerto asegura que “el Sr. Méndez miente cuando afirma ‘La realidad hasta ahora es que a pesar de los continuos intentos por parte del PSOE de establecer una línea de diálogo para analizar la situación y adoptar decisiones en el ámbito municipal, desde el diálogo y el consenso, el silencio ha prevalecido por parte del Gobierno de Tazacorte”. El Grupo de Gobierno afirma que “desde el inicio del estado de alarma decretado se ha invitado al PSOE de Tazacorte a aportar medidas para analizarlas por parte del Grupo de Gobierno y proceder conjuntamente a adoptar un plan de choque desde el dialogo y el consenso. La realidad”, añade, “es que el PSOE Tazacorte desde su irresponsabilidad con todos los bagañetes no ha sido capaz de hacernos llegar ningún tipo de medidas y nos parece sorprendente la poca altura democrática del Sr. Méndez al aparecer ahora en los medios cuando el Grupo de Gobierno ha puesto en marcha un plan integral económico y social para abordar esta crisis. Un plan integral en el que siendo invitados a participar nunca recibimos propuestas por parte del PSOE Tazacorte y tendrá que entender el Sr. Méndez que, en estos difíciles momentos, los tiempos apremian y no podíamos estar esperando dos meses sus respuestas”.

Incluso, subraya, “nos parece lamentable el poco nivel político del Sr. Méndez que con el único objetivo de obtener un rendimiento político no tiene ningún tipo de reparo en mentir en sus declaraciones de ayer en los medios de comunicación. Nos preguntamos, ¿qué pensará el Sr. presidente del Gobierno de España, Don Pedro Sánchez, del ‘talante democrático’ del Don Vicente Méndez cuando desde el Partido Socialista se plantea un plan de reconstrucción de España y se pide ‘unidad política”?

Añade que “no pretendemos organizar al PSOE de Tazacorte y no somos nosotros los que tenemos que valorar su dejadez política en los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestro Pueblo. Entendemos que el PSOE Tazacorte no ha asumido sus responsabilidades políticas al no ser capaz de aportar ningún tipo de medidas cuando se les invitó desde el Consistorio a aportar ideas. Lo que no vamos a permitir es que intente hacernos responsables a nosotros de su su propia irresponsabilidad. Ya que, en dos meses no se han preocupado por los bagañetes. Ahora sólo le pedimos al Sr. Méndez que no venga a molestar cuando a día de hoy su grupo político no ha sido capaz de presentar ningún tipo de medidas para ayudar al Pueblo de Tazacorte. Pero puede estar usted muy tranquilo, Sr. Méndez, que desde el Grupo de gobierno ya incluso se está llevando a cabo una plan integral económico y social para combatir la crisis”.

Medidas que ha puesto en marcha el Grupo de Gobierno de Tazacorte

Apunta que las medidas que ha puesto en marcha el Grupo de Gobierno de Tazacorte son las siguientes:

“Primera medida: Asegurar la cobertura de las necesidades básicas a las familias. Estas van dirigidas mayormente a trabajadores/as, que se vieron afectados por un ERTE. Por parte de los Servicios sociales, se has entregado alimentos, bonos de compra para alimentos y ayudas para los pagos de diferentes facturas (Luz, agua, etc.).

Segunda medida: La redacción de diferentes proyectos; estos van dirigidos a la creación de empleo, obras, mejoras de apoyo a la infancia y mayores, personas en exclusión social. Estos proyectos se les han dado traslado al Cabildo Insular de La Palma y al Gobierno de Canarias, para intentar captar algún tipo de subvención.

Proyecto INSERTA 2020. Programa de refuerzo de Servicios Sociales y Desarrollo Local Municipal, para atender al colectivo vulnerable del Municipio debido al COVID-19 Proyecto Social Atuladomejor. Proyecto Compost-Tágiate. Proyecto Social Equi-Portes. Proyecto Apoyo Psicológico y Educativo. Proyecto Refuerzo Servicios Sociales Comunitarios , Crisis COVID-19 Proyecto Educador/a para Refuerzo Equipo Menores y Familia. Crisis COVID-19 Informe de Instalaciones para acondicionamiento del Centro de la Tercera Edad Municipal (TM Villa y Puerto de Tazacorte, La Palma) y mejora y Eficiencia Energética. Proyecto Valoración Económica, actuaciones de reforma en la Mini Residencia de la Tercera Edad. Proyecto Casa del Mar (Proyecto Educativo) Proyecto Construyendo oportunidades (Proyecto de inserción laboral a través de acondicionamiento de viviendas para cumplir la habitabilidad en hogares de familias sin recursos en riesgo de exclusión social)

Tercera medida: Se está trabajando por el departamento de Hacienda en modificaciones presupuestarias, del presupuesto municipal para hacerlo más real ante la crisis socioeconómica que está generando el coronavirus.

Cuarta medida: Prestar apoyo económico al trabajador, autónomo y pequeño empresario. Ayuda de 100 euros mensuales durante 6 mensualidades por trabajador afectado por un ERTE. Una vez estén las bases, se verán y se dará cuenta en los órganos que correspondan.

Quinta medida: Incrementar la partida presupuestaria para la creación de empleo.

Sexta medida: Modificación en diferentes ordenanzas municipales que bonifiquen, reduciendo las cuantías económicas que abonan antes del Decreto de Alarma”.