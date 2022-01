El PSOE de Tazacorte teme que la ampliación de la Residencia de Mayores “se quede en crear una calle”

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Tazacorte teme que “la financiación que ha recibido el Ayuntamiento para la ampliación de la Residencia de Mayores y el Centro de Día por parte del Gobierno de Canarias, no solo se eternice en su ejecución, sino que tan solo se emplee en la creación de una nueva calle y aparcamientos en la trasera de estas instalaciones, en lugar de atender la demanda social que requiere Tazacorte en esta materia”. Los socialistas lamentan “el retraso del Gobierno municipal en la ejecución de la subvención y la ausencia de un modelo de atención a la dependencia”.

Los socialistas, en una nota de prensa, recuerdan que “ya en la anualidad anterior, el Ayuntamiento de Tazacorte recibió por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo autonómico una subvención nominada de 530.000 euros. Fondos que no se emplearon durante 2021 por no hacer el trabajo que le corresponde al Gobierno municipal y presentar la documentación necesaria, por lo que fue necesaria la realización de gestiones para no perder el dinero. Ha sido un año perdido para una obra que no contempla la totalidad de la ampliación y no estará, en el mejor de los casos, antes de 2024. Si se termina y no ocurre como en otras obras nunca acabadas como la Casa de la Cultura”.

“Nos alegramos de que el Ejecutivo canario invierta en el municipio y se hayan ampliado los fondos hasta 1,2 millones de euros, pero mucho nos tememos que el Gobierno municipal, tal y como ha demostrado de forma reiterada, sea incapaz de ejecutar estos fondos que redunden tanto en la calidad de vida de nuestros mayores, como en la dinamización de la actividad económica local mediante la ejecución de obra pública”, advierten los socialistas.

Con todo, señalan que “la mayor preocupación del Grupo Socialista tiene que ver con el hecho de que el actual Gobierno de Tazacorte (UB- NC-CC) carece de un modelo de atención a la dependencia. Nos encontramos ante un proyecto sin consensuar y desnortado, teniendo en cuenta que lo más importante, la atención a las personas dependientes, está ausente. Parece que manda el piche y los aparcamientos frente a las necesidades de nuestros mayores”, agregan.

Los concejales del PSOE consideran “vital contar con unos recursos sociosanitarios adaptados a las necesidades reales del municipio y de la Isla. En la actualidad, las instalaciones de Tazacorte son claramente insuficientes y están limitadas”. Recuerdan que el grupo Socialista ha propuesto que “al menos se estudie la creación de una nueva Residencia de Mayores en el antiguo colegio del Puerto de Tazacorte".

"Entendemos que es un lugar más apropiado, con espacios de esparcimiento para las personas mayores, cerca del mar, de la avenida y con la posibilidad de ampliar las plazas, dejando las actuales instalaciones para otro uso”, concluyen.