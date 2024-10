El PSOE de Villa de Mazo lamenta “el menosprecio de CC, MAE y PP a la memoria de Jerónimo Saavedra”, destaca en una nota de prensa. Señala que “tras impedir que se declare Hijo Adoptivo a título póstumo, el Grupo de Gobierno municipal busca excusas inconsistentes para rechazar la creación de una sala de exposición permanente dedicada a la colección artística donada por el expresidente de Canarias”.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Villa de Mazo, se apunta en la nota, ha lamentado que “el Gobierno municipal (CC-MAE-PP) haya rechazado la moción presentada al pleno para la creación de una sala de exposición permanente destinada a la colección donada por Jerónimo Saavedra Acevedo al municipio”.

La portavoz del Grupo Socialista, Goretti Pérez, ha criticado la “falta de sensibilidad, generosidad y altura de miras del Gobierno municipal hacia una de las figuras más relevantes de la historia reciente de nuestra Comunidad Autónoma, que se convirtió, por voluntad propia, en un vecino de Villa de Mazo”.

“Produce una profunda tristeza y desolación que el gran cariño y amor que sentía y profesaba por este municipio Jerónimo Saavedra, no se haya visto correspondido por esta Corporación, cuyo Gobierno, una vez más, no ha estado a la altura y ha buscado excusas inconsistentes para no mostrar su donación en un espacio que recuerde de forma permanente su memoria vinculada a Villa de Mazo”, añade.

La concejala socialista señala que “el mismo equipo de Gobierno que rechazó reconocerlo como Hijo Adoptivo a título póstumo, también ha negado destinar una sala sirva que para agradecerle y rendirle homenaje por este bonito y gran detalle”. “Detalle -prosigue- que no sólo tiene un enorme valor sentimental, sino también patrimonial, artístico y cultural”.

“Lamentablemente, CC, MAE y PP se han empeñado por motivos partidistas, porque no se nos ocurre otra justificación, a ningunear la memoria de Jerónimo Saavedra y que parte de su legado formara parte de nuestro municipio para siempre”. “El rechazo de esta moción es un total y absoluto menosprecio y respeto hacia Jerónimo Saavedra y su familia”, concluye.