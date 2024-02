Los agricultores plataneros no estamos en la reunión con el ministro

Este jueves el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantuvo una reunión con los representantes de las organizaciones agrarias y ninguna de ellas representa al cultivo del plátano en Canarias. ¿Será que no tenemos quien nos represente o que, quien nos puede representar no ha querido estar?

La Plataforma por un Precio Justo del Plátano viene luchando por la misma reivindicación que ASAJA, COAG y UPA han puesto sobre la mesa en el Ministerio: no vender a pérdidas. Con las tractoradas en las carreteras han arrancado 18 medidas que el ministro se comprometa a llevar a cabo para dar cumplimiento a la Ley de Cadena Alimentaria. Pero nadie ha estado allí para decir que el plátano se le excluyó a medias de esa Ley y que lo que queremos es que se nos incluya como agricultores de pleno derecho en ella.

No hemos visto preocupación alguna por ninguna de las entidades a las que pertenecemos y que sostenemos con nuestro dinero, OPP o cooperativas. Ninguna ha acudido a reivindicar que se apliquen criterios de justicia para pagar nuestro esfuerzo en el campo. Desde la Plataforma nos preguntamos si realmente las OPP y las cooperativas están tan alejados de nuestros intereses que no piensan acudir a la llamada del Gobierno español para darnos alternativas o medidas que no saquen de la peor crisis económica que el plátano ha sufrido en su historia.

Tampoco se ha promovido por las instituciones locales, el Cabildo de La Palma, ni el Gobierno de Canarias, acciones para la defensa de nuestras reivindicaciones y no dan alternativa ninguna para representarnos en Madrid. No nos apoyan.

Entre las medidas que el Ministerio de Agricultura ha dado a los agricultores es novedad la creación de una Agencia Estatal de Control y de Inspección de los Alimentos, en paralelo a la AICA, donde hemos presentado nuestra denuncia desde octubre de 2023. ¿Cómo queda entonces nuestra denuncia? ¿Será la última en gestionarse?

Para la puesta en marcha de esta nueva Agencia habrá que hacerse por una nueva Ley ¿y si aprovechamos esa nueva normativa y modificamos nuestra exclusión de la Ley de Cadena Alimentaria?

Por supuesto, bienvenida sea otra de las 18 líneas de trabajo del ministro: no a las sustancias no autorizadas en productos que entren de terceros países. La banana que invade el mercado y que debe ser controlada de forma exhaustiva, será nuestra batalla a ganar y esta medida ayudará a que, si alguien se venía beneficiando del comercio de la banana en detrimento de nuestro plátano, comience a recapacitar.

Pero no tenemos quien le explique todo esta situación actual y preocupaciones al ministro de Agricultura pues nadie nos representa. Queremos estar ahí, en la mesa del Sr. Planas y conseguir que nos escuche para poner en valor el producto del que muchos presumen y nadie defiende: Plátano de Canarias.