Todo el mundo tiene una opinión sobre las calzadas de Mazo y por supuesto la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma no iba a ser menos.

Cuando acudimos al lugar íbamos con la idea preconcebida de que se había destrozado por completo las calzadas, que ya no quedaba ni una sola piedra en su lugar, nuestra sorpresa fue que la mayoría de las piedras siguen en su sitio y que solo se ha actuado en un lado de la calzada, con pesar descubrimos que no se respetaron las aceras planteadas en proyecto de 1.80 m de ancho, sino que debido a la presión se habían reducido.

Partimos del hecho de que existe un proyecto aprobado y que cumple con las normativas vigentes tanto urbanísticas como patrimoniales, que se cumplía también perfectamente la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Es cierto y a la vista de todos está, que las pendientes de las calzadas de Mazo son muy elevadas, pero de la misma manera es cierto la existencia de las distintas capacidades que tienen las personas con movilidad reducida. No hablaremos de usuarios de sillas de ruedas pero sí de los portadores de carritos de niños, de las personas de la tercera edad que ya tienen ciertos problemas para bajar y subir las calzadas, de los vecinos de Mazo que escriben o nos cuentan que viven en esas calles y que tienen que coger un taxi para ir al centro de salud de la localidad o que tienen que cogerlo para ir al supermercado más cercano…y muchos más casos particulares de aquellos que viven el día a día de esas calzadas.

Que no se cumpla con las pendientes establecidas en la normativa no exime el cumplimiento de los demás requisitos de dicha orden. Ya en la Disposición Transitoria: Régimen de aplicación se establece que: En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida.

A ninguna persona de las que está hablando del destrozo del patrimonio se les ha escuchado ni media palabra acerca de las dificultades de accesibilidad que existen y que todos los que hemos visitado la zona hemos comprobado, ya que incluso los que no tenemos movilidad reducida nos las vemos y deseamos cada vez que bajamos la calle, no digamos ya con niños pequeños, carritos o incluso una simple bolsa de compra. Del mismo modo no hemos escuchado alternativas para las personas que allí viven.

¿Quién dice que la accesibilidad no es compatible con patrimonio? A través de las redes sociales y medios informáticos nos podemos acercar a ciudades con tanto o más valor histórico que las calzadas de las que hablamos, las cuales, como ya hemos dicho, no tienen ningún tipo de protección patrimonial. A la mente me vienen actuaciones en ciudades que si son patrimonio y que si están protegidas. ¿Por qué se le da prioridad a las personas que no viven el día a día de las calzadas y los problemas que conlleva el vivir allí? ¿Por qué si un proyecto cumple con todos los requisitos para ser aprobado ahora viene el Gobierno de Canarias y dice que no? Y para terminar… ¿de verdad que las aceras que se han proyectado son menos estéticas que las actuaciones de este tipo que ya existen en el municipio que ni tan siquiera cumplen con una función porque no cabe una persona por ellas?

Esta asociación invita a todo aquel que quiera verter una opinión al respecto a visitar el municipio y a hablar con los técnicos municipales y con los vecinos de esas calzadas… se sorprenderán con sus enriquecedoras opiniones.

Por último recalcar que esta asociación dará su apoyo al proyecto inicial, donde sus aceras cumplían con las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la adecuación a la normativa vigente.