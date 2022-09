Entrañable estampa azoreña

Las vacas mansas pastando;

la escena una maravilla:

una madre a su novilla

la leche le da mamando.

Los terneros reposando

contemplan a sus quereres;

disfrutan de los placeres

que brinda el pasto sabroso

del prado fresco y jugoso

todos los amaneceres.

Jócamo, 24.IX.2022

Nota: Azores es la macaronesia húmeda. Las he visitado en diferentes ocasiones y siempre me llama la atención sus prados feraces pastados por el ganado vacuno. Una imagen pecuaria desconocida para las últimas generaciones canarias. Únicamente en la meseta de Nizdafe en El Hierro, puede contemplarse algo parecido durante la estación invernal, que se agosta pronto en primavera.

Es una estampa, al menos para mí, entrañable, que me remonta a la infancia, cuando todavía en Canarias era frecuente ver a las vacas amamantando a sus terneros y enseñándoles a lamer las primeras hierbas. Una imagen maternal que me emociona y apena a la vez, sabiendo que la mayoría de los niños canarios no pueden disfrutarla y llegan a pensar que la leche, como el agua, proviene de pozos o manantiales, envasada en tetrabrik.

También valoro que esos recuerdos pueden resultar aborrecibles y nada entrañables, por duros y sufridos; son las dos caras de una misma moneda.