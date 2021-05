Recuerda que te quiero

Porque mereces que te lo diga, bien seas una amiga o un amigo con quien paso horas y horas de risas, pero también de llantos, bien seas una madre o un padre a los que tanto les debo, pues pasan sus días preocupándose por mí, porque esté todo en orden. Una hermana o hermano, que siempre está ahí, para mí, o bien seas tú, mi dulce pareja, a la que tanto admiro. Puede que seas un simple compañero de trabajo con quien paso semanalmente horas de sacrificio y trabajo duro, o alguien que la vida unió, pero el destino separó, quiero recordarte que te quiero, que me importas, y que estoy y estaré aquí, que no se te olvide.

Porque en este mundo de prisas, donde damos todo por hecho, donde los móviles y las redes sociales nos han quitado demasiado protagonismo, necesito recordártelo más que nunca, y es así, te quiero. Facebook te podrá recordar mi cumpleaños, pero no quiero que lo recuerdes gracias a una simple red social, quiero que lo recuerdes gracias a los momentos tan buenos que hemos pasado juntos, a las risas que nos hemos echado en tantas madrugadas, a las miradas que nos dan la respuesta sin ni siquiera hablar, a los momentos duros juntos, ayudándonos a levantar y a seguir adelante, en esta vida.

Quiero que, a pesar de tener esta vida tan sencilla, donde lo tenemos todo al alcance de una forma muy espontánea, gracias a la tecnología, nos esforcemos en al menos, demostrar y recordar que queremos a las personas importantes en nuestras vidas.

Y sí, es cierto que no hace falta expresar un “te quiero” con palabras. De hecho, la mayor parte de nuestras vidas no lo hacemos, pues los actos hablan por sí solos. Pero, este escrito es tan solo para recordarlo, para no dar todo por sentado, para no vivir día a día, y que pase el tiempo y puedas llegar a tener alguna duda de mi querer. Que te acostumbres a que te quiera sin que te lo diga, o incluso sin que te lo demuestre.

Así que, aunque no te lo diga siempre, te quiero, aunque estés lejos, y aunque tú des por hecho que es así, tan solo quería recordártelo.

CH.

Christian Pérez Martín