Hoy (miércoles) hay 4.941 nuevos positivos. Ligeramente por debajo del martes pasado. En general todos los indicadores siguen bajando y el ritmo de descenso está por encima del 10% semanal, aunque algunos indicadores frenan el ritmo de bajada. Siguen siendo bajadas y a muy buen ritmo. A 14 días tememos una media de 64,4 fallecidos/día (-10,2 respecto al jueves), lo cual es buena señal.

El ritmo de vacunación es bueno, pero hay que aumentarlo. ¿Por qué? Porque lo hemos fiado todo a la vacuna. Por ahora olviden los rastreos, olviden las aguas residuales, olviden los test de antígenos, olviden los cambios normativos… La decisión del gobierno es vacunar como si no hubiera un mañana para llegar a julio con el 70% de la población vacunada. El cambio del plan de vacunación de ayer va en ese sentido: se propone vacunar con la monodosis de Janssen al grupo de 50 -59, lo que hará que el número de los inmunizados este mes de un gran salto.

En definitiva, hoy, vamos “saliendo” de esta pandemia. Y perdónenme la expresión, si no la “cagamos” a lo grande saldremos en unos meses de esta terrible situación en la que llevamos metidos un año y dos meses ¡14 meses ya!

¿Qué puede salir mal? Que nos “movamos” demasiado y no guardemos las medidas habituales de mascarilla, distancia, lavado de manos, ventilar y no ir a lugares cerrados, concurridos y con estrechos contacto. Lo que ya sabemos desde hace muchos meses.

¿Hemos levantado demasiado pronto el estado de alarma? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario evitar la movilidad al menos cuatro o cinco semanas más para, en este tiempo, haber vacunado a varios millones de personas. No se ha hecho y las consecuencias serán un aumento de los contagiados, de las hospitalizaciones, pero probablemente no será un aumento de los ingresos en Ucis ni supondrá un aumento de los fallecidos, ya que la población de “riesgo” está casi toda vacunada. Recuerden que el 95% de los fallecidos tienen más de 60 años y estos rangos de edad han supuesto un 25% de los contagios; como casi todos los mayores de 60 están vacunados al menos con una dosis, la posible ola consecuencia de una mala y rápida desescalada no será grave, o al menos no tan grave y con las consecuencias tan terribles de la desescalada del pasado verano o de lo ocurrido el pasado enero/febrero. Al menos es lo que espero, que no sea un aumento rápido como ha sucedido en Chile por este mismo motivo comentado.

Seguimos en pandemia y en una carrera entre el virus y la vacuna. Mientras no estén vacunados cuidarse: mascarilla, distancia, higiene de manos, ventilar. Fácil, fácil, fácil. Sería de estúpidos “caer” ahora, cuando el fin de la pandemia está a tres o cuatro meses vista (si no la cagamos).

Y, por último, por favor, aprendan algo de matemáticas. Y especialmente los que hacen los titulares de los periódicos, las cabeceras de Tv y los comentaristas de Radio. Supongo que llevarán algunos días, quizás semanas, oyendo y leyendo lo siguiente: “el porcentaje de personas jóvenes que ingresan en hospitales y el porcentaje de contagios entre personas menores de 60 años está aumentado”. Pues claro, matemáticas de Primaria, si cada vez hay menos mayores de 60 años contagiados el porcentaje de menores positivos aumenta. En fin…

Cuidarse y cuidar a los vuestros. No vayamos a fastidiarla casi al final.