El Paso lucha contra la xenofobia con el encuentro escolar ‘Cuentos de otros mundos’ de Julieta Marín

El próximo viernes, 19 de marzo, el Colegio de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) La Rosa/Camino Viejo acogerá el Encuentro Escolar ‘Cuentos de otros mundos con la escritora Julieta Martín Fuentes y la ilustradora Anu Jato con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Xenofobia y el Racismo, que se celebra 21 de marzo, se indica en una nota de prensa. El Ayuntamiento de El Paso, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, que lidera Ángeles Fernández Acosta, impulsa esta actividad con “la que el alumnado del centro vivirá una experiencia creativa para acercarse a la comprensión de la diferencia y fomentar la tolerancia”. Así, añade, más de 60 escolares escribirán cuentos y dibujarán su mundo para presentarlo ante los demás, compartir lo que tienen en común y aceptar lo que es distinto “jugando a crear un cuento con todos esos mundos unidos porque, al fin y al cabo, eso es la vida: estar juntos e intentar no pelearnos”, asegura Julieta Martín Fuentes.

“Somos conscientes de que esta tendencia al racismo es más palpable”, aseguran Sergio Rodriguez y Ángeles Fernández, “en el contexto de la pandemia por COVID-19. Cuando el virus comenzó a propagarse se desató en todo el mundo una pandemia paralela de odio, violencia y miedo contra ciertas etnias y nacionalidades que en El Paso no estamos dispuestos a permitir que suceda. Si de algo nos damos cuenta con esta enfermedad”, apostilla, “es que evidencia las graves desigualdades que exponen a las minorías a un mayor riesgo de infección y muerte”. Por este motivo, la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de El Paso pone en marcha este encuentro escolar, “ya que consideramos que el odio y el racismo no debe enseñarse, ni en las casas ni en los centros escolares, sino que los pequeños y pequeñas deben aprender a convivir con las diferencias, hasta el punto de considerarlas una virtud, y para eso nada mejor que contárselo a través de un cuento que recuerden toda su vida de adultos”, subraya.

Las personas que llegan a Canarias por la crisis migratoria actual, señala Sergio Rodriguez, “vienen para salvar su vida y no tienen nada, ni agua ni una manta para el frío ni mucho menos comida o un techo bajo el que refugiarse, y todo esto sin conocer el idioma. Si no enseñamos a los más pequeños a ser solidarios, a conmoverse con su sufrimiento, ¿qué clase de adultos estaremos criando? Me preocupan ciertos comentarios que escucho sobre la situación de los inmigrantes, aunque me consta que hay mucha solidaridad, entre todos y todas deberíamos trabajar para mantenernos unidos y ofrecer una red de apoyo a quien lo necesita, independientemente de donde procedan. De ahí la necesidad de poner en marcha encuentros escolares con los que los niños y las niñas del municipio refuercen sus valores y se les dote de herramientas para poder desenvolverse en la realidad actual sin dejar de ser niños”.

El encuentro escolar Cuentos de otros mundos, se apunta en la nota, “fomentará la lectura de los cuentos especialmente ideados para afianzar los valores de la tolerancia, la igualdad, el respeto al medioambiente y a los animales, así como la resiliencia o la aceptación del duelo ante la muerte de un ser querido. Todo ello en un entorno creativo de escritura común de un cuento conjunto por cada grupo burbuja para cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias”. Además, la ilustradora Anu Jato ofrecerá a los más pequeños la actividad especial Mi mundo en El Paso para introducirlos en el dibujo “a través de la curiosidad que les provoca descubrir su propio mundo y aventurarse en el de los niños que les rodean”, explica Jato. Para comenzar se leerán varios cuentos del nuevo libro de Julieta Martín Fuentes Cuentos de otros mundos (Mercurio Editorial) en el que la escritora ha invitado a amigos y amigas artistas a escribir un cuento con ella sobre lo que más les gusta hacer en la vida, sobre su mundo. La carrera de Fili, de Sergio Sánchez Rivero, será el cuento que abra este encuentro escolar dedicado a la lucha contra el racismo y la xenofobia. “Fili corre porque siente la necesidad de descubrir su yo”, explica Sánchez Rivero, “de saber de dónde viene y a dónde va. Corre en busca de integridad”.

La Asamblea General de las Naciones Unidad, se indica en la nota, “reitera en el Día Internacional para la Eliminación del Racismo y la Xenofobia que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. Enfatiza que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas. Este principio de igualdad exige también a los Estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial”.