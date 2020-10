El Cabildo fiscaliza una obra de mejoras en una carretera por existir “informes contradictorios”

El consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, ha informado que la Corporación insular ha abierto un expediente administrativo para “aclarar” lo ocurrido en una obra de mejoras de los tramos de carretera situados en Argual-Las Angustias, El Time y La Punta. “Se trata de una sola obra, pero que incluía varias mejoras”, ha precisado.

“A la vista de la existencia de algunos informes contradictorias que había entre las certificaciones que se habían realizado, el Cabildo, en aras de preservar que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma posible, ha abierto un expediente administrativo, que no está cerrado porque aún se están recabando datos, alegaciones que hubiera sobre esos informes contradictorios que existen, y después tiene que haber una conclusión que nos diga realmente qué pasó”, ha explicado Perdomo. “Una vez tengamos esa conclusión, procederemos de la forma establecida en la ley de contratos para intentar corregir o llegar al final de este episodio, que no gusta a nadie”, ha admitido. “No hay ninguna decisión, no está el procedimiento terminado”, ha insistido.

“La fiscalización de las obras es lo normal en la Administración pública, para eso existen todo este tipo de procedimientos”, dijo, y aclaró que este proyecto de asfaltado “se terminó de ejecutar en enero de 2020, pero con el estado de alarma se nos alargaron un poco más los plazos para llegar al final de este procedimiento”.

Perdomo ha subrayado que su antecesor en el cargo y también vicepresidente del Cabildo, Anselmo Pestana, actual delegado del Gobierno en Canarias, “fue una de las personas que cuando yo asumí el Área de Infraestructuras me puso al tanto de cómo estaban todos los expedientes y me dijo que en la obra de El Time se iba a hacer una especial fiscalización”. “Nosotros somos cargos políticos y todo lo que firmamos y certificamos tiene que venir avalado por un informe técnico, y en este caso ha habido unos informes contradictorios y lo que estamos haciendo es intentar aclarar este asunto”, ha remarcado. “Esperemos que esto se solucione lo antes posible, que las cosas se hagan de la mejor manera y que de aquí en adelante se sigan fiscalizando las obras como es responsabilidad de la Administración pública”, ha concluido.