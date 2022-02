CC asegura que el Cabildo renuncia a exigir fondos al Gobierno para completar el valor de las viviendas perdidas por el volcán

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que el grupo de Gobierno del Cabildo, integrado por PP y PSOE, ha rechazado este viernes la propuesta de CC de promover un convenio con el Gobierno de Canarias para completar la compensación estatal por las viviendas perdidas por el volcán hasta alcanzar el valor real de estas propiedades.

“Es una cuestión de convicción”, afirma Nieves Lady Barreto. “Desde CC, defendemos y seguiremos defendiendo que hay que recuperar el patrimonio que se perdió y es un objetivo perfectamente asumible por el Cabildo y el Gobierno de Canarias”.

En la nota se añade que "tomando como referencia la media de 150.000 euros que está abonando el Consorcio de Seguros por cada vivienda (por unas casas se abona más y por otras menos, pero esa es la media), si la ayuda del Estado es de 60.000 euros por vivienda perdida, solo hacen falta otros 90.000 euros para llegar a esa media. Esto supondría un coste total de 52 millones de euros, una cantidad perfectamente asumible por el Gobierno de Canarias, que tiene un presupuesto para este año de 9.000 millones de euros. En lo que no ponga el Gobierno de Canarias, lo debe completar el Cabildo".

“PP y PSOE piden que nos conformemos con el máximo que nos puedan dar. Y nosotros decimos que ese máximo debe ser el valor de lo perdido”, insiste Barreto.

El Gobierno de Canarias, se apunta en la nota, ha hecho una valoración objetiva de las propiedades perdidas y esa valoración, que no conocen los propios afectados, es la que se ha enviado al Gobierno de España y a la UE. “Como esa valoración existe, no podemos renunciar a ella y no nos vale con que el Cabildo pida solo ‘el máximo posible’, que es lo que han defendido hoy el grupo de Gobierno en el pleno”.

“No podemos renunciar a esta reclamación porque nos jugamos el futuro del Valle de Aridane y de más de 4.000 familias”, añade Barreto. “El Cabildo, en lugar de exigir, está diciendo que se va a conformar con lo que el Gobierno quiera dar. Nosotros vamos a pelear siempre contra el conformismo porque esta es una cuestión de justicia con La Palma”.

CC reclama que se establezcan prioridades y se compensen primero las 573 únicas viviendas y, seguidamente, los establecimientos turísticos, las segundas viviendas, los comercios y las infraestructuras agrarias e industriales.