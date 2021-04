CC asegura que la presión fiscal en Los Llanos “sigue siendo una de las más altas de Canarias”

El grupo de Coalición Canaria “volverá a llevar al próximo pleno municipal la injustificable presión fiscal que sufren la población y las empresas de Los Llanos a pesar de la situación de crisis que se desató con la llegada del Covid”, indica en una nota de prensa. “Si se confina la actividad económica, también se deben confinar los impuestos”, señala Fran Montes de Oca, portavoz de CC en el Ayuntamiento aridanense. CC critica que “la presión fiscal en Los Llanos siga sigue siendo una de las más altas de Canarias a pesar de la situación de crisis”.

“Es totalmente incomprensible que llevemos ya más de un año con aforos restringidos, toques de queda, ayudas que no llegan o que llegan tarde, cientos de personas en ERTE y una lista de desempleados que no para de crecer, mientras que el Ayuntamiento de Los Llanos sigue exigiendo los mismos impuestos que antes de la pandemia, sin rebajar ni un solo euro”, apunta el portavoz de CC.

“La presión fiscal en el municipio es una de las más altas de Canarias en proporción a su población y está asfixiando a los ciudadanos y también a las pequeñas empresas que luchan por sobrevivir en medio de la crisis”, añade Fran Montes de Oca. “Los habitantes de Los Llanos pagan de media 674 euros de impuestos al año, más del doble de lo que pagaban hace 10 años”, asevera.

Desde el primer momento, agrega en la nota, “nuestro grupo valoró que la alcaldesa promoviera la coordinación entre administraciones para frenar la propagación del Covid, pero siempre hemos insistido en que escuche a la población cuando reclama que se reduzcan los impuestos y las tasas municipales. La presión fiscal del municipio se ha convertido en un grave problema para las empresas y para toda la gente que se ha quedado sin trabajo”.

“Nos preocupa el empeño del grupo de Gobierno de mirar hacia otro lado ignorando la realidad”, indica Montes de Oca. “El ejemplo más claro”, se apunta en la nota, “lo tenemos con las tasas de basura de 2020: la mayoría de los negocios estuvieron casi tres meses cerrados por la pandemia y no generaron ningún tipo de residuos, pero el Ayuntamiento les aplicó el 100% de la tasa sin tener en cuenta esta circunstancia”.

“Algo parecido ocurrió con los bares y cafeterías, que estuvieron tres meses sin sacar las mesas a la calle y, aún así, el Ayuntamiento le cobró en su integridad la tasa por ocupación de la vía pública”, agrega.

“Noelia García no puede seguir poniendo como excusa que las reducciones de impuestos municipales están prohibidas por la ley cuando son numerosos los ayuntamientos que ya las han puesto en práctica”, señala el portavoz de CC. “Si no baja los impuestos es porque no quiere”, sostiene.

CC, se apunta en la nota, “volverá a pedir en el pleno que se estudie la posibilidad de introducir bonificaciones fiscales para dejar de asfixiar a las empresas locales y a las familias que han visto que uno o varios de sus miembros se han quedado en paro o están afectados por un ERTE”.

“Si el Ayuntamiento no es capaz de gastar ni el 30% del dinero que tiene para invertir en infraestructuras y desarrollo del municipio, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo unos impuestos municipales desmesurados?”, pregunta Montes de Oca. “¿De qué sirve seguir acumulando dinero en el banco mientras los ciudadanos y ciudadanas tienen cada vez menos dinero en el bolsillo para atender necesidades básicas?”, concluye.