CC propone que el Cabildo destine a los afectados por el volcán y a la recuperación de la isla los 114 millones que no ha ejecutado del presupuesto

Coalición Canaria pide en un comunicado que al presidente del Cabildo, Mariano Hernández, que "haga cuanto antes las modificaciones presupuestarias necesarias para poder destinar a los afectados por el volcán y a la reconstrucción de la isla todo lo que pueda de los 114 millones de euros que aún no ha gastado del presupuesto de 2021. Es una negligencia que al Cabildo le sobre dinero ante la situación que viven los evacuados y damnificados".

"La reestructuración del presupuesto tendría que haberse hecho con urgencia hace ya semanas porque el tiempo corre en contra y solo falta un mes y medio para acabar el año. El dinero que no se gaste ahora, volverá otro año más a la cuenta del superávit, igual que ocurrió con los 62 millones que no ejecutaron el año pasado. Si, a estas alturas, el Cabildo tiene aún 114 millones que no ha gastado, tiene que destinar con urgencia a la emergencia del volcán todo el dinero que no esté ya comprometido", dice.

"Nos preocupa que, sabiendo que sobra todo ese dinero, no se esté destinando ya una parte a las ayudas directas a los afectados y a pymes y autónomos y para estar preparados para, una vez que acabe la erupción, comenzar la reconstrucción", señala.

"La excusa de este bajísimo nivel de ejecución del presupuesto que, si no se remedia con la modificación urgente que pedimos, podría ser el peor de los últimos años, no puede ser el volcán: primero, porque la erupción arrancó el 19 de septiembre, fecha en la que el presupuesto de las administraciones públicas ya debería estar ejecutado o comprometido en su mayor parte. Y, segundo, porque ante esta emergencia extraordinaria, el gasto del Cabildo tendría que haber crecido rápidamente dando ayudas urgentes y directas a familias, empresas y autónomos damnificados o afectados de manera directa o indirecta", explica.

"La baja ejecución del presupuesto pone de manifiesto la falta de empatía del grupo de Gobierno con la isla, que viene arrastrando el parón económico del Covid. Es vital, además, que este año se apruebe el presupuesto de 2022 en plazo, de modo que entre en vigor el 1 de enero, con un plan plurianual de inversiones y ayudas para las consecuencias del volcán", concluye.