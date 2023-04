Drago Verdes Canarias se presenta en La Palma con un proyecto que “no hipoteque” el futuro de los palmeros

Drago Verdes Canarias, la candidatura electoral con la que Drago Canarias, Verdes Equo Canarias y Los Verdes-Federación Verde concurrirán juntos a las elecciones del 28 de mayo, ha presentado este martes a sus cabezas de lista para el Cabildo de La Palma, Parlamento canario y Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, si bien se sigue trabajando en el cierre de listas en más municipios de la isla.

El acto de presentación, celebrado en la Plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma, contó con la presencia de Alberto Rodríguez, candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias y a la Alcaldía de La Laguna (Tenerife). Junto a él estuvo Sara Hernández Rodríguez, quien encabeza la lista al Parlamento por la circunscripción de La Palma, además de también encabezar la lista al Cabildo de La Palma.

Sara Hernández Rodríguez es ingeniera industrial con una década de experiencia en aeronáutica y automoción entre Madrid y Barcelona. Volvió a La Palma en 2020 para estar más cerca de los suyos: “Tristemente estamos siendo testigos, y últimamente con mucha más fuerza, de que los partidos que están en el Cabildo de La Palma no tienen un modelo de isla al que dirigirnos, y que es cada vez más obvio que vamos sin rumbo”.

Desde entonces se está formando en agroecología con la ilusión de poder aplicar ese conocimiento en proyectos que apuesten por aumentar la soberanía alimentaria de la isla, con la justicia social como objetivo: “Nosotras queremos estar en el Cabildo para ofrecer a los palmeros y palmeras un proyecto de isla que no hipoteque nuestro futuro y el de los nuestros. Por esta razón en Drago Verdes Canarias proponemos un cambio de rumbo hacia un modelo productivo diversificado que permita garantizar la vida digna de palmeros y palmeras”.

A su lado, el número 2 al Cabildo de La Palma será Jonathan Pérez del Pino, natural de Garafía. Fisioterapeuta, y trabajando como profesor de Formación Profesional en Canarias desde 2017. “Desde mi puesto de trabajo, que me apasiona, veo que la educación en la isla se centra en una Oferta Formativa que no responde a las necesidades reales del mercado laboral”, indicó.

Además, involucrado no solo en la educación de los jóvenes, sino en su desarrollo personal y emocional. “La necesidad que tenemos los centros educativos de recursos para responder a los problemas de salud mental que nos encontramos en las aulas. Después de la emergencia sanitaria y de la tragedia del Tajogaite, hemos sido la primera línea de respuesta con nuestros jóvenes y es una responsabilidad que no debe caer sobre nosotros porque no tenemos ni la formación, ni el tiempo y además hay profesionales capacitados para ello y el acceso a la salud mental es un derecho que no puede resumirse en listas de espera kilométricas y burocracia”.

La que acompañará a Sara en la lista al Parlamento Canario será Cecilia Hernández Martín. Desde una edad muy temprana se relacionó con la política y la justicia social, lo que la condujo a realizar el grado universitario en Estudios Internacionales fuera de Canarias. Continúa formándose en ámbitos como la facilitación de grupos y comunicación no violenta. Actualmente trabaja en una asociación de carácter social y su proyecto personal es bregar desde el archipiélago, para repensar Canarias desde una mirada autocentrada.

En cuanto al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, su candidata a alcaldesa será Clara Medina Fernández. Nacida y criada en Santa Cruz de La Palma, retornada después de años de formación en materia de diseño gráfico y comunicación visual. “Como muchos jóvenes palmeros, hace nueve años me fui de mi isla para estudiar y al regresar nos encontramos con una realidad desalentadora de cara a poder forjar un futuro digno en La Palma”.

Con ganas de poder vivir aquí, de generar oportunidades para la gente preparada y vivir dignamente en la ciudad que la vio crecer: “Esta candidatura nace como un espacio para la juventud, un sector de la población muy desvinculado de las instituciones y la política local por la poca accesibilidad y nula invitación a la participación ciudadana. Fomentar el diálogo con los vecinos es imprescindible para poder subsanar las necesidades de nuestros barrios, los céntricos y los periféricos. Porque todos somos santa cruz, independiente de lo lejos que vivas del Ayuntamiento”.

Álvaro San Blas de León, nacido en Santa Cruz de La Palma, será quien acompañe a Clara en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Tras varios años estudiando y trabajando en Tenerife, tuvo la oportunidad de volver a su isla natal a trabajar y ayudar a construir un futuro mejor para todos: “Uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como comunidad, es la dificultad del acceso a la vivienda. No importa si hablamos de comprar una vivienda o alquilarla porque la escalada de precios, la inflación y el descontrol con las viviendas vacacionales hacen imposible que muchas personas puedan vivir sus vidas de forma independiente”.