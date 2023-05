Dulce García: “Necesitamos un Cabildo más ágil para el desarrollo económico de La Palma”

Dulce María García Cabeza es la candidata de MAE (Movimiento Alternativo Electoral) al Cabildo de La Palma el 28-M. Es abogada en ejercicio, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y coordinadora del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en situación de emergencia y catástrofes (único en España) creado por el Colegio de Abogados para el asesoramiento de los afectados por la erupción volcánica.

“MAE es un partido pequeño, nuevo, pero lleno de personas con mucha experiencia profesional y con muchísimas ganas de trabajar por La Palma. Somos conscientes del momento importante que nos ha tocado vivir, la isla se enfrenta ahora al abismo de la toma de decisiones serias, ha carecido de modelo de desarrollo durante muchísimos años y el clásico inmovilismo la ha llevado a ser la última isla en renta per cápita de toda Canarias. Esta situación ya existía antes del volcán y antes del COVID, éstos no han hecho más que destapar una problemática tan arraigada que se había convertido en endémica”, asegura.

“Hemos articulado un programa sobre tres ejes fundamentales: el desarrollo económico sostenible, el desarrollo y consolidación de infraestructuras; la cohesión social y la administración sostenible”, expone.

“Tenemos que conseguir que el Cabildo sea el músculo fuerte que hace avanzar a la isla, que deje de ser percibido por los municipios como un obstáculo al desarrollo municipal, como un mastodonte burocrático al que van a morir todos los proyectos y todas las ideas. Así que la primera propuesta para el desarrollo económico es el cambio de paradigma del propio Cabildo, necesitamos una administración más ágil que haga lo imprescindible para que los planes de ordenación y los filtros medioambientales salgan, si no es así, los municipios no podrán avanzar”, afirma.

“Conseguir una gestión eficiente del suelo es primordial, una gestión que permita el desarrollo personal, que la ciudadanía pueda establecerse y consolidarse en su propio territorio, para lo que es necesario plantear una política de vivienda, pública y privada, que se ha abandonado durante décadas. Frente a la problemática del Valle defenderemos la propiedad privada, y la libertad individual, dando el soporte necesario para que las personas afectadas puedan recuperar lo perdido, no su valor, sino el suelo, si así lo deciden. Apostamos sin fisuras por la recuperación íntegra de la LP-2 y del Callejón de la Gata. El volcán no es excusa para violentar los derechos de propiedad privada ni para cambiar el paradigma de Isla o la forma tradicional de vivir de sus habitantes”, subraya.

“La Palma necesita además apostar por el sector primario, es imprescindible no sólo porque supone mejorar la calidad de vida de las personas porque abarata precios al suprimir el transporte y porque reduce la huella de carbono, mejorando el medio ambiente, sino porque potenciar la calidad y poner en el mercado productos con excelencia implican también una vía de desarrollo económico. Tenemos que apostar por un sector primario competitivo, no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la calidad, en Canarias tenemos excelentes ejemplos como las bodegas Stratus de Lanzarote, con planes de impulso de la sostenibilidad y competitividad en la agricultura, la ganadería y la pesca, con investigación, innovación y digitalización de todos los sectores, modernizando el sector de la apicultura y la viticultura y promoviendo cultivos alternativos. Tenemos que recuperar la totalidad de las hectáreas arrasadas por el volcán para volver a producir plátano de calidad, pero también aquellos otros sectores como el vino o cultivos más pequeños como la pimienta”, plantea.

“Pero no podemos seguir cerrando los ojos frente al resto de las vías de desarrollo económico. La Palma continuará perdiendo población, servicios y oportunidades si no se desarrolla turísticamente. Apostamos por un turismo de calidad y respetuoso con los recursos e identidad de la Isla, potenciando lo que nos diferencia, lo que nos hace especiales, nuestra marca personal. No apoyaremos en ningún caso declaraciones de interés insular de proyectos privados que escondan la idea de la expropiación o recalificación de terrenos de las y los pequeños propietarios a los que nunca se les ha permitido desarrollar urbanísticamente sus terrenos”, dice.

La candidata de MAE al Cabildo expone que “si hay algo que debe declararse de interés insular es el derecho a la vivienda y la recuperación del tejido turístico del Valle. No tiene sentido apoyar la construcción de grandes hoteles si simultáneamente no se invierte lo que sea necesario para que los pequeños inversores dueños de las viviendas vacacionales, pequeños establecimientos hoteleros, apartamentos, y casas rurales puedan reconstruir la planta turística desaparecida”.

“Sólo podremos luchar contra la despoblación ofreciendo a nuestros vecinos oportunidades de promoción y desarrollo, dándoles un futuro, por lo que asumiremos políticas de lucha contra la despoblación a través del fortalecimiento del tejido empresarial”, indica.

“Elaboraremos un plan de Competencias Digitales y de impulso de la Formación Profesional, de dinamización de la cultura a lo largo de todo el territorio, atrayendo la actividad científica desarrollada en la isla, facilitando instalaciones y recursos necesarios para científicos y técnicos”, afirma.

“Es evidente que La Palma necesita también el desarrollo de infraestructuras, pero debe tratarse de infraestructuras acorde a las dimensiones y necesidades, con el menor impacto ambiental y ajustadas a la realidad de la isla. Infraestructuras hidráulicas, proponiendo una explotación seria y transparente, fomentando la participación de todas las personas afectadas, recuperando, manteniendo e invirtiendo en las obras hídricas. Infraestructuras energéticas, buscando una transición energética justa e inclusiva, con el desarrollo de las energías renovables, y con la inversión necesaria para el transporte de la energía. Creando el Instituto Tecnológico y Energético de La Palma, para el estudio de las energías renovables, pero desde el punto de vista técnico y científico no político administrativo. Infraestructuras inacabadas, haciendo partícipes a los municipios y creando conciencia del daño y coste injustificado de las infraestructuras sin finalizar o sobredimensionadas”, remarca Dulce García.

“Finalmente, nuestro Programa aborda la necesaria reconversión de la Administración insular, que debe orientarse a lograr una administración sostenible, lo que hemos llamado, la administración del siglo XXI, ágil, más delgada, más acorde a las nuevas tecnologías. Desde el Cabildo se promoverá la mancomunidad de servicios municipales, dando soporte técnico y jurídico de forma homogénea. Se crearán ventanillas únicas u oficinas dirigidas a facilitar el flujo de información y la gestión de subvenciones o documentación, tanto a particulares como a las administraciones locales, fomentando la cooperación entre los municipios”, explica.

“Nuestro extenso programa incluye proyectos de desarrollo científico, como el estudio de los centros de datos, el establecimiento de centros de divulgación científica relacionados con la energía o la vulcanología, la creación del Instituto Nacional de Vulcanología; cultural como la Red de Mercadillos, la creación de casas de la Juventud o la consolidación de la Red de senderos; deportivos como la gestión eficiente y no partidista de las pruebas deportivas como la Transvulcania, o la creación de centros de alto rendimiento de los deportes en los que la isla es puntera”, detalla.

“Vivimos en una isla en la que todo, absolutamente todo, está por hacer, en la que cada persona con la que hablamos nos cuenta una problemática, pero también nos plantea una solución, en la que hay ganas de trabajar y de avanzar, resiliente, pero no pasiva, creemos que somos parte de la solución y que somos futuro”, concluye.