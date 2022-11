Hernández recuerda que los palmeros llevan más de un año esperando la apertura del Centro de Día de Mayores de El Paso

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha lamentado en nota de prensa “las acusaciones de la consejera y concejal de Servicios Sociales en El Paso, Ángeles Fernández (CC), en las que se permite, una vez más, criticar el esfuerzo y el trabajo del equipo de Gobierno del Cabildo de La Palma tratando de confundir, como están acostumbrados a hacer en CC, a los palmeros”, señala.

Hernández explica que “esta semana, junto al presidente del Cabildo, se ofreció una rueda de prensa para explicar a los ciudadanos cómo avanza el II Plan de Infraestructuras, firmado a finales del año 2017 y en el que además de balance del mismo, también desgranamos las distintas acciones que se han llevado a cabo, a lo largo de estos años, así como aquellas obras que se van a ejecutar próximamente. Unos datos que hablan por sí mismos, y que aunque le pese a la consejera Fernández son buenos para la Isla, y repercuten directamente en el bienestar de las familias palmeras que es nuestra mayor prioridad y en la economía insular por la cantidad de profesionales contratados para la prestación de estos servicios”, apunta.

Además, en esa rueda de prensa, afirma la consejera, también confirmamos que esperamos que el servicio del Centro de Día de El Paso se empiece a prestar próximamente, “pero la realidad es que muchas son las familias que llevan más de un año esperando por alguna de las 30 plazas insulares para personas dependientes con las que va a contar esta instalación, y que desgraciadamente no está funcionando porque la consejera, y también concejal, Ángeles Fernández, está más volcada en criticar y generar ruido, que en hacer su labor, que no es otra que la de poner en marcha este servicio cuanto antes”, asegura. Asimismo, le recuerda que “a esta situación se une que hay un importante número de familias que también llevan esperando un año los donativos que recaudó el Ayuntamiento para las personas afectadas por el incendio, pero de las que aún no se sabe nada”, señala.

Por último, la consejera Nieves Hernández ha recordado que “pese a que a CC parece que no le gusta que La Palma siga avanzando, este equipo de Gobierno no va a dejar de trabajar ni un solo día por y para mejorar la vida de los palmeros”.