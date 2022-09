Mariano Zapata: “Veo a La Palma con ganas de levantarse del golpe”

El presidente del Cabildo de La Palma, el popular Mariano Zapata, un año después de la última erupción en Cumbre Vieja, ve la Isla “con ganas de levantarse del golpe” y destaca que “el trabajo coordinado entre las distintas administraciones ha sido positivo y fructífero para la Isla”, según ha manifestado a este periódico.

“La Palma está intentando recuperarse, creo que hay aspectos positivos que poner en valor, y la verdad, gran parte de ellos liderados por el Cabildo, como la pista que atraviesa las coladas entre el norte y el sur, el atendimiento a las personas, principalmente en los hoteles, cuyo coste ha asumido el Cabildo desde el 1 de febrero, donde hemos invertido ya casi 4,5 millones, que es lo más que nos preocupa en estos momentos, esas 180 personas que aún no tienen una respuesta habitacional y por eso seguimos insistiendo al Gobierno de Canarias para que se les dé respuesta a todos estos vecinos, no solo a los del hotel, sino a otros que han decidido vivir en caravanas o en casas de familiares y amigos”. “Pero veo a La Palma con ganas de levantarse del golpe, a los agricultores ilusionados en los planes en los que trabajamos para recuperar esas 350 hectáreas que han quedado bajo las coladas y veo también a los vecinos con ganas. En el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se han solicitado casi 30 licencias para construir nuevas viviendas, y ese es el espíritu del palmero; estoy seguro de que seremos capaces de levantarnos de esta situación”, afirma.

Zapata subraya que “su preocupación” está “centrada en dos aspectos: que no se haya dado todavía una respuesta habitacional para tantas y tantas familias que esperan por ella, y la situación de los gases en Puerto Naos y La Bombilla, que hace que estos dos núcleos aún permanezcan cerrados. Ten en cuenta que más de 100 personas de las 180 que permanecen en hoteles son de estos dos barrios y por tanto nos preocupa sobremanera”.

“Es verdad que para darle la vuelta a esta situación necesitamos tiempo y seguir entendiendo que tenemos que continuar trabajando conjuntamente. He leído que para salvarnos hay que estar juntos y para ahogarnos, separados, por eso tenemos que seguir en esa línea de trabajar conjuntamente”, subraya.

El presidente del Cabildo dice que en la respuesta dada por las administraciones a la emergencia volcánica “quiero ver el vaso medio lleno, aunque hay asuntos que no se han cumplido, como el referido a las viviendas, la declaración de emergencia de todas las obras que tienen que ver con la recuperación de La Palma y varios aspectos puntuales como la financiación de las administraciones locales, que no la hemos recibido aún, estamos siguiendo el procedimiento ordinario ante una situación extraordinaria, pero, bueno, seguiremos en ello y no vamos a ser las administraciones públicas las que nos quejemos porque siempre hay que atender antes a las personas”.

“También hay aspectos relacionados con los autónomos, los empresarios, los ERTE o las prórrogas en el pago de los préstamos de las hipotecas que tenemos que ir puliendo entre todas las administraciones, pero bien es cierto que el trabajo conjunto, coordinado, creo que ha sido positivo, fructífero para la isla y, por supuesto, teniendo en cuenta que nos queda mucho camino por delante y que tenemos que seguir haciéndolo de la mano”, concluye.