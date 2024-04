El PP en el Cabildo de La Palma “lamenta que los jóvenes no sean una prioridad para CC”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de su consejera y portavoz Nieves Hernández, muestran su preocupación y lamentan que para Coalición Canaria los jóvenes palmeros no sean una prioridad“, señala en una nota de prensa. ”Estamos en las últimas semanas de abril y aún no se han aprobado las bases que permiten regir la convocatoria de ayudas para los colectivos de jóvenes de nuestra Isla“, añade.

El PP hace referencia “a la concesión de subvenciones que se realiza desde el Cabildo de La Palma destinada a las asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles o secciones juveniles de otras asociaciones o entidades”.

“Nos preocupa que si estas bases no son aprobadas cuanto antes, las asociaciones juveniles pierdan el interés en participar en la convocatoria de ayudas, y que aquellas que presenten proyectos, tengan que devolver dinero por el poco tiempo que tienen para desarrollar los proyectos presentados, tan necesarios para estos colectivos”, explica Hernández.

Además, añade que “para poder implicar a la población joven en los proyectos, es primordial que a ellos no se les traslade compromisos que no van a ser cumplidos, tal como ocurrió en la reunión mantenida por el consejero con las diferentes asociaciones juveniles a principios del mes de enero. En la misma, se trasladó el compromiso de abonar las ayudas entre los meses de marzo y abril, y a día de hoy, las bases que regirán dicha convocatoria de ayudas no han sido aprobadas en la Institución”.

La portavoz del Grupo Popular señala que “es primordial que la primera Institución siga consolidando su compromiso con la juventud palmera y apoyando a aquellas asociaciones que fomenten actividades de distinta índole para este sector de la población, y para ello es necesario que las ayudas económicas lleguen a tiempo a este colectivo”.

Por último, el PP pide a CC que “los jóvenes sean realmente una prioridad para su gobierno, porque ellos son el presente y el futuro de la Isla Bonita”.