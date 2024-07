El PP critica la “nula acción” de CC ante la situación de sequía en La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma “lamenta la situación del abastecimiento de agua para riego en la Isla una vez a llegado el verano”, indica en una nota de prensa. A través del consejero Carlos Cabrera, ha trasladado que “la situación es extremadamente mala, no hay nuevos aportes de agua al sistema y estamos a punto de atravesar un periodo tenso como consecuencia de la sequía y de la nula acción del Grupo de Gobierno (CC) por intentar solventarla”. Asegura que el aporte de agua al sistema es “extremadamente escaso”.

Carlos Cabrera ha recordado que “desde el pasado mes de octubre decíamos que había que tomar medidas extraordinarias. Sin embargo, CC nada nuevo ha aportado y se ha limitado a llevar una política de continuidad, donde más del 80% de las acciones que están llevando a cabo fueron iniciadas por el anterior Grupo de Gobierno”. Añade que “durante la legislatura pasada, gracias a la gestión del Partido Popular en Consejo Insular de Aguas, se inició un aporte al sistema de 1.300 pipas a la hora, acciones que salvaron muchos cultivos y producciones agrícolas, especialmente en el sur de la Isla”.

Cabrera considera que en “aquel momento se requería de un esfuerzo enorme para buscar las alternativas que aportaran más agua y no se ha hecho nada. No se ha iniciado nada nuevo a pesar de haberlo advertido. En estos días han presentado alguna propuesta, como instalar desoladoras portátiles, de la que ya hablamos en mayo del año pasado, que evidentemente será imposible que lleguen para lo que queda de verano, y mucho menos activar nuevos pozos. Las convirtieron en alternativas no viables para este verano”.

El consejero del Grupo Popular concluye diciendo que “la nula aportación al sistema hidráulico de la Isla es lo que verdaderamente debería preocuparle al presidente. Si hubieran tan sido rápidos para tomar buenas decisiones como lo han sido para anunciar la situación de La Fajana, la posición sería muy distinta. Esa sí es su verdadera responsabilidad. Pedimos que CC abandone la enorme ineptitud en la que está sumergida y se ponga a trabajar por resolver este gran problema”.