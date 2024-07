El PP solicita a CC que “dé respuesta al sector artesanal” de La Palma. En la pasada sesión plenaria del Cabildo Insular de La Palma, el Grupo Popular, a través de la consejera Nieves Hernández, explicó que “a principios de año el Consejero de Artesanía anunciaba que se estaba trabajando desde la Institución en crear el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional y un Plan Estratégico de Artesanía. De ambos proyectos, a día de hoy, no tenemos conocimiento de cuándo se harán realidad”. Además, la consejera popular añadió que “queda menos de un año para que se celebren las Fiestas Lustrales de la Bajada de La Virgen, con la repercusión tan importante que tienen para el sector de la artesanía. Hemos solicitado que se trabaje para que con suficiente antelación, estas iniciativas promovidas por el Gobierno vean la luz y no se queden en meros anuncios”

Hernández afirmó que desde el Grupo Popular “esperamos que a estas iniciativas no les ocurra como al Plan Estratégico de Cultura, del cual empezamos a oír hablar, hace ya un año, y hoy aún no sabemos cuándo será presentado por el consejero de Artesanía”.

La consejera popular también solicitó al responsable de artesanía insular que “diera respuesta ante algunas inquietudes que varios artesanos de la Isla le habían trasladado a los populares en referencia, por ejemplo, al pago de las subvenciones correspondientes al año 2023 o a la solicitud, que ya se había realizado en plenos anteriores, de hacer más amplia la oferta de horarios en los cursos que imparte la Escuela Insular de Artesanía”.

De esta manera, los populares hacen referencia a que “artesanos de la Isla han manifestado su preocupación ante no haber recibido aún las cuantías asignadas y aprobadas para 2023. No entendemos cómo unas subvenciones que aparentemente no tienen ningún problema administrativo para concederlas, aún no se han abonado”, explica Nieves Hernández, y añade que “pedimos que se revisen las bases y que estas sean eficientes y efectivas para que lleguen al menos, antes de que acabe este año y no se siga produciendo un retraso que está agraviando la actividad de los artesanos”.