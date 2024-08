El PSOE critica “el derrotismo” del Cabildo y el Gobierno canario “ante el atropello” sufrido por La Palma en el transporte marítimo

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma ha mostrado su indignación en nota de prensa ante “la actitud ”derrotista del Gobierno insular y de Canarias frente al retroceso que ha sufrido la Isla con el transporte marítimo. No han movido un solo dedo para devolver unas comunicaciones dignas a la isla de La Palma, después de los cambios realizados por Armas Trasmediterránea, con la incorporación del ferry ‘Volcán de Tauce“.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista, Borja Perdomo, quien señala que “La Palma es la única isla en Canarias a la que se le ha sometido a un atropello de esta envergadura en las conexiones marítimas, mientras el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular miran para otro lado”. “Han permitido que nos traten como una isla de segunda, sin ni siquiera alzar la voz y reclamar el respeto que se merece La Palma”, añade.

“Recientemente se aprobó en el pleno del Cabildo una moción institucional, que respaldamos desde el Grupo Socialista, pero que no ha sido otra cosa que a la vista de lo acontecido hasta ahora no ha sido más que un mero formalismo de cara a la galería porque no se ha dado un solo paso y ni siquiera se ha trabajado en una estrategia de presión para revertir de una vez esta situación”, subraya el consejero.

“Mientras tanto no cesan de hacernos llegar las quejas tanto de transportistas como usuarios de este servicio por retrasos y unos horarios que no son los adecuados para los intereses de la isla de La Palma”, agrega Perdomo.

Borja Perdomo lamenta que “el presidente del Cabildo no haya movilizado todavía a los agentes sociales y económicos de La Palma en la defensa de un asunto que requiere crear un frente común para lograr revertir la situación, tal y como ha ocurrido en otras islas, y como se comprometió en la comisión celebrada sobre este asunto a petición del Grupo Socialista y como solicitamos desde el minuto uno”.

El portavoz del Grupo Socialista insiste en que “La Palma no puede permitirse, ahora menos que nunca, seguir dando pasos atrás en asuntos estratégicos para su economía como el transporte marítimo”. “En La Palma estamos sufriendo un Gobierno de Canarias que no vela por los intereses de la Isla y un Gobierno del Cabildo que esconde la cabeza y no es capaz de alzar la voz por anteponer los colores políticos a los de La Palma”, agrega.

Borja Perdomo reitera que “es urgente que el Cabildo asuma de una vez el liderazgo en la gestión y en los asuntos que realmente son de interés general, en lugar de derrochar toda la energía en organizar eventos y repartir dinero público, muchas veces incluso tarde y mal, que es lo único que han hecho hasta ahora”.