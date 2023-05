Sara Hernández: “PP y PSOE copian ideas del movimiento ecologista y las usan como reclamo publicitario”

Sara Hernández, candidata de Drago Verdes Canarias al Cabildo de La Palma, se manifiesta sobre “el uso continuado por parte de los candidatos del PP y del PSOE de conceptos propios del movimiento ecologista (sostenibilidad, autoabastecimiento, km 0...) pero vaciándolos de contenido para luego hacer un uso meramente cosmético y vender propuestas que son absolutamente insostenibles”, informa en nota de prensa.

«Desde hace un tiempo, vemos cómo dirigentes de los grandes partidos nos copian conceptos e ideas y las van colando en sus discursos para vestir sus propuestas con una supuesta responsabilidad medioambiental. El ejemplo más escandaloso lo tenemos con un Mariano H. Zapata manteniendo que con el proyecto del ‘Eco’ Resort la isla apuesta por la sostenibilidad. ¿54 piscinas privadas y un campo de golf con un consumo de agua equivalente al de Santa Cruz de La Palma? Eso no es sostenible ni nunca lo será. Falsifican estas ideas y las usan como reclamo publicitario. Ya está bien“, señala Hernández.

La candidata considera que, “al mismo tiempo, estos partidos intentan convencer a la ciudadanía de que las personas y partidos ecologistas somos los del ‘no a todo’. Nada más lejos de la realidad. Desde Drago Verdes Canarias apostamos por una diversificación de la economía para dejar de ser una economía subvencionada y dependiente del exterior, pero siempre en equilibrio con nuestro medio ambiente. En cambio, cuando ellos hablan de respeto al medio ambiente, lo hacen para pintar de verde recetas ya conocidas”.

“En cuanto al sector primario, más de lo mismo”, añade Hernández. «Borja Perdomo anunció esta semana un bono kilómetro cero para fomento del consumo de producto local. Otra propuesta maquillada de sostenibilidad que no va al fondo del problema. Todos sabemos el estado en el que está el sector primario de La Palma: campos abandonados, falta de relevo generacional, baja profesionalización, problemas en la distribución y comercialización... ¿Un bono de ayuda al consumo solucionará todo eso? Yo no lo creo. Es un parche, al igual que todas las ayudas de la Consejería que lidera Alicia Vanoostende, que no han evitado que las ganaderías de la isla sigan cerrando“.

Desde Drago Canarias se propugna “impulsar la industria agroalimentaria local para aumentar el nivel de autoabastecimiento y así disminuir la tremenda dependencia del exterior que tiene la isla. Una dependencia preocupante sobre todo teniendo en cuenta un contexto internacional cada vez más cargado de incertidumbre. Tenemos que ir hacia la soberanía alimentaria”, añade Sara Hernández. “Otra medida que se considera esencial es fortalecer los circuitos cortos de comercialización que garanticen sueldos dignos. El sector primario debe ser rentable y atractivo para las personas agricultoras y ganaderas. Si no, nos quedamos sin gente que trabaje en el campo, como ya está pasando. Los grandes partidos están mirando para otro lado. Quieren arreglar todo a base de subvenciones cuando el problema es sistémico”, concluye.