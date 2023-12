Sergio Matos: “CC ningunea a los protagonistas de la reconstrucción: las personas afectadas por el volcán”

El diputado socialista de La Palma, Sergio Matos, ha mostrado en un comunicado “su indignación ante la decisión de Coalición Canaria de ningunear a los auténticos protagonistas del proceso de reconstrucción, las personas afectadas por la erupción volcánica, para sacar adelante unos decretos de recuperación del Valle de Aridane que quiebran los consensos alcanzados la pasada legislatura, que velaban por el interés general de la sociedad palmera y, en especial, del Valle de Aridane”.

Sergio Matos, que puso en marcha y coordinó la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por el Volcán, lamenta “la insensibilidad y falta de empatía del Gobierno de Canarias con la realidad social de La Palma, claudicando en menos de cinco meses de la voluntad con la que trabajamos la pasada legislatura para construir un proyecto de reconstrucción desde los pilares del diálogo y el consenso con la ciudadanía y el sector agrario del Valle de Aridane”.

El diputado palmero señala que “el Gobierno de Canarias avanza hacia un modelo de reconstrucción en el que solo cree Coalición Canaria y que trata de ejecutar defendiendo no sabemos qué intereses porque, desde luego, no son los de la mayoría social de La Palma y, mucho menos, del Valle de Aridane”.

Matos destaca que mientras “los borradores de decretos liderados tanto por Alicia Vanoostende como José Antonio Valbuena, en materia agraria y urbana, se diseñaron para que cupieran todas las personas, atendiendo a la casuística heterogénea que presentaban los afectados, ahora se ha dado un giro radical hacia un modelo en el que prima el sálvese quien pueda, tratando de derrocar un proyecto integrador, social, sostenible y de oportunidades para La Palma como el que recogían sendos decretos que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres dejó listos para su aprobación”.

En esta línea, pidió a Coalición Canaria “responsabilidad” y que “escuche la voz de las personas afectadas, la de todas las personas”. “Porque aunque no haya ruido en estos momentos, ni concentraciones de protesta cada 19 de septiembre, demandan, entre otras cosas, que les abonen las ayudas por la vivienda perdida o la de los alquileres, que el Gobierno de Canarias no paga, pero sobre todo que se les escuche y atienda a sus necesidades reales, no a las de un partido político”.