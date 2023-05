Sergio Rodríguez: “La Palma vive una situación extraordinaria que necesita instituciones valientes”

Coalición Canaria (CC) La Palma, en una nota de prensa, señala que “mostró su fuerza este viernes congregando a más de 1.000 personas en la Plaza de España de Los Llanos en su primer acto de la campaña electoral”. El evento, señala, contó con la intervención de Nieves Lady Barreto, candidata al Parlamento de Canarias; Sergio Rodríguez, candidato al Cabildo; Fernando Clavijo, candidato a la presidencia de Canarias, y Ana Oramas, diputada en el Congreso y candidata al Parlamento por la isla de Tenerife, además de la participación de los cabezas de lista a los 14 ayuntamientos de la Isla.

“Ha sido un acto muy emotivo en el que ha quedado patente que la ilusión por el cambio es contagiosa y que la gente de La Palma necesita, de verdad, una manera distinta de hacer las cosas en los ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias”, valora Nieves Lady Barreto.

Durante su intervención, Barreto hizo un llamamiento a “querer a La Palma y llenar las urnas el próximo 28 de mayo votando con el corazón”.

“Necesitamos la oportunidad de cambiar para mejorar. Queremos trabajar por La Palma y por cada uno de sus municipios, pero para eso necesitamos romper el pacto que PP y PSOE firmaron en para echar a CC de todas las instituciones. Por eso, no nos vale solo con ganar, porque si ganamos, pero no tenemos mayoría absoluta, nos echan. Y yo soy el mejor ejemplo de eso”, advirtió la candidata.

“Los pactos deben firmarse para hacer cosas, para sacar adelante proyectos, para partirse la cara donde haya que hacerlo para conseguir fondos, pero aquí en La Palma se ha hecho un pacto para echar a CC, repartirse los sillones y agachar la cabeza cuando el socio mete la pata, porque no pueden poner en riesgo su cargo”, añadió.

“En La Palma podemos asegurar que dar el voto al PP es regalárselo al PSOE y votar al PSOE es entregar el voto al PP. No hay diferencia”.

Nieves Lady Barreto presentó durante el acto al equipo que le acompaña en su candidatura a Parlamento, y valoró que “tienen experiencia, que han demostrado que cuando hay que gestionar, gestionan, que saben liderar y trabajar en equipo y que quieren a La Palma”. “Porque esta isla necesita gente que la quiera”, concluyó.

Sergio Rodríguez, por su parte, explicó los motivos que le han llevado a dar un paso adelante, “me ha tocado vivir de primera mano el dolor de la gente -señaló- y eso ha sido lo más determinante para tomar la decisión de presentarme como candidato a la Presidencia del Cabildo”.

“La Palma vive una situación extraordinaria que necesita instituciones valientes, un nuevo Cabildo capaz de liderar proyectos, no pensando en el interés de los partidos, ni en el interés particular, sino teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de los palmeros y las palmeras”, aseguró. “Necesitamos gente que venga a trabajar, no a hacerse fotos”.

Rodríguez, también presentó durante el acto a los hombres y mujeres que le acompañan en su candidatura al Cabildo y elogió la capacidad de trabajo y la experiencia en gestión de los miembros de su equipo, “pero también su ilusión y su convencimiento de que las cosas en esta Isla se pueden hacer de una manera diferente”.

Fernando Clavijo aseguró que ninguna isla ha sufrido más que La Palma en estos años, “pero el pueblo de La Palma ha dado una lección a Canarias, a España y al mundo entero por su capacidad de sobreponerse y de luchar, de no resignarse y de gritar que esta tierra tiene futuro”.

El candidato a la Presidencia de Canarias, se apunta en la nota, lamentó, sin embargo, que esa capacidad de lucha “no haya estado acompaña ni por el Cabildo ni por el Gobierno de Canarias ni por el Gobierno de España en un momento en el que tendrían que haber dado un paso adelante y haber formado un bloque unido para que las necesidades de La Palma fuesen atendidas”. “Lo que hemos tenido”, añadió, “sin embargo, son personas al frente de esas instituciones que han estado más pendientes de los intereses de sus siglas políticas para mantenerse en el sillón, que de ayudar a sacar adelante a esta isla. Han tenido que ser los hombres y mujeres de Coalición Canaria los que, a pesar de no estar gobernando, han dado un paso al frente para defender a La Palma y se han peleado en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo”.

En ese mismo sentido, Ana Oramas, se señala en la nota, “denunció que ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo han reclamado aún al Gobierno de España los 100 millones de euros para La Palma que Coalición Canaria consiguió meter en los Presupuestos Generales del Estado de este año por temor a que eso beneficie electoralmente a CC”. “Han sido capaces, como ya hicieron también con los Presupuestos de 2021, de poner sus intereses políticos por encima de los intereses de La Palma”, dijo.

La intervención de Oramas, se aunta en la nota, “se centró en rendir cuentas ante los palmeros del trabajo hecho como diputada de Coalición Canaria en el Congreso, que ha dado como fruto, además de esa partida de 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla durante 4 años, la deducción del 60% de IRPF que se está aplicando en la nómina y las pensiones de los palmeros desde el 1 de enero y con efecto retroactivo a los ingresos del año pasado”.

“Conseguimos también del Gobierno de España una partida de 1,5 millones para la atención de la salud mental en la Isla y me consta, porque me lo confirmó el nuevo ministro de Sanidad hace unos días, que el Gobierno de Canarias aún no ha reclamado el ingreso de esa partida para La Palma”, agregó la diputada.

“Cuando escuchas al presidente y al vicepresidente de Canarias y al presidente de España diciendo que en La Palma se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, te das cuenta de que lo peor de todo es no reconocer las circunstancias en las que se encuentra la Isla”, concluyó.