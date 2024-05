Sergio Rodríguez: “Aquí seguimos esperando a que se aplique la deducción del 60% del IRPF mientras el PSOE palmero solo pone excusas”

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) La Palma, Sergio Rodríguez, lamenta “la constante tomadura de pelo” de los socialistas palmeros a la población de la Isla, se indica en una nota de prensa de CC. “Aquí seguimos esperando a que se aplique la deducción del 60% del IRPF mientras el PSOE palmero solo pone excusas”, señala. “Nosotros seguimos peleándolo en solitario, como lo hemos hecho desde el principio, porque, ni ahora ni antes, hemos contado con el más mínimo apoyo de los socialistas palmeros”.

“Ahora parece que el tema de pronto les interesa, pero debe ser porque se acercan las elecciones europeas”. En este sentido, Rodríguez recuerda que “lo único que ha hecho Borja Perdomo por la rebaja del 60% del IRPF fue votar en contra cuando era vicepresidente del Cabildo. Pero bien que sacó luego pecho en su panfleto electoral en las últimas elecciones, como si hubiese sido algo suyo, sin que le diera ni un poco de vergüenza”. “Sabe que le pedimos apoyo en 2022 para sacar adelante esta enmienda a los presupuestos del Estado y que pedimos que se incluyera en la Ley del IRPF por diez años, pero él votó en contra en el Cabildo, igual que votaron en contra en el Parlamento de Canarias todos los suyos. Y un dato más para Perdomo, que está muy despistado: la ley de presupuestos generales que aprobó en 2022 la deducción del 60% modifica en este punto la Ley del IRPF, que solo la aprobaron por dos años, dejando los ocho restantes a la negociación política entre el PSOE y CC”.

La deducción del 60% del IRPF para las personas residentes en La Palma, se apunta en la nota, “está incluida en la Agenda Canaria firmada por Coalición Canaria primero con el PP, para la fallida investidura de Feijoo, y después con el PSOE, para la investidura de Pedro Sánchez”. “La propia ministra de Hacienda reconoció hace unos días a Cristina Valido, nuestra diputada en el Congreso, que la van a poner en marcha porque es un compromiso político con CC”, recuerda Sergio Rodríguez. “Nos asegura que van a cumplir, pero la realidad es que lo están retrasando sin motivo para llevar la situación al extremo y luego aparecer como los salvadores y poder hacerse la foto, que es lo único que les interesa”, agrega.

Añade también que “Alicia Vanoostende, que cuando se aprobó la deducción del 60% era consejera de Agricultura, se sumó rápidamente a la tesis del entonces presidente del Gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, que rechazó esta rebaja fiscal porque la consideraba injusta e insolidaria con el resto de las islas”.

“Respecto al senador socialista Kilian Sánchez y al diputado socialista en el Congreso, Sergio Matos, los palmeros todavía no sabemos qué hacen en Madrid y en qué trabajan para esta Isla”, apunta.

Sergio Rodríguez recuerda que “la rebaja del 60% del IRPF podría estarse aplicando en las nóminas desde el 1 de enero porque está en los presupuestos prorrogados. Es una cuestión técnica y si no lo han resuelto a estas alturas, solo me cabe pensar que no lo han hecho porque no han querido. Desde enero, el Gobierno de España ha aprobado varios decretos leyes y otras normas en las que podía haberse incluido el 60% palmero acordado con CC, y ahora dicen que lo van a llevar a una ley que se va a tramitar en junio o julio”.

El secretario insular de CC La Palma concluye planteando una duda: “Si el Gobierno de España decide, incumpliendo el acuerdo con CC, no aprobarlo este año, ¿qué van a hacer y qué van a decir Borja Perdomo, Alicia Vanoostende, Kilian Sánchez y Sergio Matos? Y si el Gobierno de España decide llevarlo a votación al Congreso, ¿qué van a votar los diputados del PP? Nosotros lo tenemos claro: seguiremos desde CC luchando solos porque se aplique el 60% palmero”.