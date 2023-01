Zapata: “Espero que se valore en positivo el esfuerzo que ha hecho el Cabildo por liderar la recuperación de La Palma”

El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, espera que en las próximas elecciones los habitantes de La Palma “valoren en positivo el sacrificio y el esfuerzo que ha hecho el grupo de Gobierno insular por liderar la recuperación” de la Isla tras la emergencia volcánica. En una entrevista con este periódico, subraya que “a pesar de estar atendiendo lo urgente, no hemos quitado el foco de lo importante, y hemos cumplido los compromisos electorales”. Resalta que la institución cuenta este año con el presupuesto más elevado de su historia, 197 millones. “Intentamos estar lo más cerca posible de las necesidades especiales que tiene La Palma en estos momentos tan difíciles por los que atravesamos”, dice. Acusa a la oposición de actuar “con deslealtad absoluta” y de sacar “la calculadora electoral” en la fase post volcánica. En su opinión, el turismo debe ser “el eje impulsor y vertebrador del futuro” de la Isla.

¿Cómo valora el Presupuesto del Cabildo para 2023? ¿está a la altura de las necesidades de La Palma?

Valoro de forma positiva que lo hayamos podido aprobar el 15 de diciembre de 2022. Son 197 millones, el presupuesto más alto que ha tenido el Cabildo y es expansivo para intentar estar lo más cerca posible de las necesidades especiales que tiene La Palma en estos momentos tan difíciles por los que atravesamos, después de diferentes crisis de emergencias, como han sido los incendios, el volcán y el covid, que aún sigue dando coletazos, y el endeudamiento, casi 40 millones que se ven reflejados en estas cuentas. Las necesidades de la Isla las tenemos claras: es crecer, apostar por las personas, como hemos hecho hasta el momento, seguir avanzando en la creación de plazas sociosanitarias, como los ocho centros que se han abierto ya gracias al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, en el que el Cabildo ha sido pieza fundamental, ha sido el único que ha cumplido y ejecutado este plan. También hemos estado cerca de las empresas de la Isla. Hemos sacado adelante las ayudas públicas más importantes de La Palma para empresas y mantenemos unas cuantías importantes en las cuentas de 2023 para seguir apoyando y estando cerca de las empresas cuando más lo necesitan: También destaco el fuerte impulso a la obra pública insular, no solo en carreteras sino también en infraestructuras hidráulicas, hemos dado un ejemplo de liderar la recuperación de la Isla en todos estos ámbitos y, por supuesto, también en la recuperación del regadío, para que nuestra agricultura pueda seguir tirando de la economía insular. También se ve reflejado en estos presupuestos el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), tan importante en estos momentos y tan denigrado en legislaturas pasadas, pero se le ha dado una vuelta gracias al empeño, el esfuerzo y la gestión que ha realizado este Gobierno insular. También recoge inversiones turísticas, ya abrimos el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos y vamos a hacer una apuesta para, cuanto antes, ponernos en marcha con Fuente Santa y Mendo, y buscar soluciones y facilidades para que La Palma pueda tener más camas, es el futuro, pasa por ahí y tenemos que hacer una apuesta por ello.

¿Cuáles son las principales demandas a otras administraciones para lograr cuantos antes la recuperación de La Palma? ¿están cumpliendo sus compromisos con la Isla?

Las demandas ya las hemos hecho, cuanto antes necesitamos soluciones habitacionales, que cuenten más con el Cabildo para tomar estas decisiones, que se ejecute lo antes posible el Plan Renace, que no se ejecutó en 2022 y ha tenido que prorrogarlo el Gobierno de España para 2023, responsabilidad 100% de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y hemos pedido que nos transfieran esos fondos al Cabildo para poder ejecutarlos nosotros directamente, porque hemos demostrado que somos capaces y así lo haremos, y también lo que estamos pidiendo con urgencia es que llegue de una vez por todas la financiación a las administraciones locales, poco o nada hemos recibido hasta este momento, por tanto, si continúa esto así acabarán ahogando a las administraciones. Nosotros hemos dado ejemplo en las cuentas de 2023 poniendo un fondo de solidaridad de más de dos millones de euros para ayudar y estar cerca de los ayuntamientos en los gastos corrientes que han adelantado por la erupción y espero que cunda el ejemplo en ese sentido.

¿Qué balance hace de la gestión del grupo de Gobierno insular en 2022?

Nos ha tocado ponernos el ‘mono’ de liderar la recuperación tras la erupción volcánica. Si hay una administración que ha ejecutado en tiempo y forma atendiendo las demandas de los vecinos, ha sido el Cabildo, no solo en la atención a las personas, donde desde el inicio del volcán hemos atendido a más de 60 en los centros sociosanitarios, sino defendiendo los intereses de los palmeros y exigiendo que se construyan las soluciones habitacionales cuanto antes, sino también liderando la recuperación de infraestructuras, en lo que se refiere a carreteras, como esa pista histórica que une el norte y el sur de las coladas, que se pondrá en valor mucho más cuando pase el tiempo y miremos hacia atrás, y también la recuperación de infraestructuras hidráulicas. No habría agua en el sur de las coladas si el Cabildo no hubiera tomado el liderazgo de llevar una obra en plena erupción volcánica, o no habría opción de recuperar el regadío como se conocía hasta el 18 de septiembre de 2021 si el Cabildo no hubiese iniciado ese liderazgo para recuperar la tubería de Las Hoyas-El Remo, por lo tanto, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y cuanto antes espero que nos sigan dando fondos para seguir avanzando en esta línea. Tenemos un objetivo en Fuente Santa, otro en Mendo, y no vamos a parar hasta conseguirlo, y ser capaces de facilitar que en La Palma haya más camas turísticas.

¿Cómo ve las perspectivas turísticas de La Palma para los próximos meses?

Las perspectivas turísticas son inciertas porque está modificándose la demanda turística de La Palma que conocíamos hasta el momento a través de la turoperación, aunque bien es cierto que el descenso de camas turísticas nos está afectando de manera importante, sobre todo en los vuelos que operaban esta turoperación, pero creo que los datos del pasado verano son buenos, los del invierno no están siendo malos, pero mientras no recuperemos esas camas va a haber inseguridad respecto al futuro turístico de La Palma. El Cabildo va a seguir con su apuesta, una apuesta por el futuro de las infraestructuras turísticas.

¿Teme que las elecciones de mayo crispen aún más el tenso ambiente que se vive tras la erupción?

Ya lo están haciendo, creo que ha habido una deslealtad absoluta por parte, principalmente, de los grupos de la oposición, que han utilizado la calculadora. Los hemos echado de menos en asuntos importantes como puede ser el control de los gases en Puerto Naos y La Bombilla, donde se han puesto de perfil y han intentado arrimar el ascua a su sardina, pero estoy seguro de que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. No estoy contento con la actitud de la oposición, creo que no ha estado a la altura y espero que en estos meses que quedan sean capaces de dar un giro a sus políticas y a sus cálculos electorales, porque el futuro de la isla está por encima de cualquier cálculo electoral.

Ha sido designado como candidato del PP a la Presidencia del Cabildo. ¿Concurrirá a los próximos comicios con los deberes hechos?

Los deberes hechos creo que sí. Nosotros, a pesar de estar atendiendo lo urgente, no hemos quitado el foco de lo importante, y lo importante son los compromisos electorales. Teníamos tres grandes compromisos que hemos cumplido, como la eliminación del impuesto del combustible, que lo hemos eliminado de la manera más efectiva posible, a quienes realmente sufren ese coste del combustible, a los palmeros y las palmeras; otra gran apuesta era la atención a las personas y creo que es importante que hayamos sido capaces de abrir ocho centros sociosanitarios y los que quedan por abrir, estamos ya en la recta final como los centros de día de El Paso, Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, y esperamos también poder dejar licitada y adjudicada la Residencia de Mayores de Los Llanos de Aridane. Otra de las apuestas que hicimos era referida al transporte, planteábamos una tarifa plana, pero hemos sido el primer Cabildo que el 1 de septiembre ofrecía un servicio gratuito de guaguas y a partir de ahí el resto de los cabildos copiaron la fórmula palmera y nos sentimos orgullosos. También hemos sacado adelante obras históricas por las que se llevaba esperando en esta isla décadas, como puede ser el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos. Esa es la apuesta, generar una isla de oportunidades. Ojalá hubiéramos tenido un mandato más normal, no haber tenido las emergencias que nos ha tocado enfrentar, pero han venido las cosas así, aunque al mismo tiempo hemos trabajado en los objetivos marcados al inicio del mandato.

El actual grupo de Gobierno del Cabildo ha tenido que enfrentarse a una emergencia volcánica en la presente legislatura. ¿En qué medida cree que influirá este hecho excepcional en los resultados electorales?

Pues creo que sí influirá, influye todo. Son muchas las variables que influyen en unas elecciones, y la emergencia volcánica por supuesto que lo hará, pero no sé decirte en qué grado, yo espero que influya de manera positiva, que se sepa valorar el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo que ha hecho este grupo de Gobierno por devolver la normalidad y liderar la recuperación de La Palma.

Gobernar en un pacto nunca es fácil, pero hacerlo en las circunstancias por las que atraviesa La Palma en estos momentos tiene un plus de dificultad. ¿Cómo han sido las relaciones de PP y PSOE en el Cabildo? ¿ha habido más consenso que disenso?

Los pactos no son fáciles, es verdad, pero las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialistas han sido excelentes en el Cabildo de La Palma. Nos hemos centrado en buscar soluciones para los palmeros, dejando a un lado las ideologías. Creo que es lo que hemos trasladado a la sociedad. Yo, como presidente, creo que he dejado trabajar a cada uno de los consejeros, sean del Partido Popular o del Partido Socialista, tomar decisiones y asumir responsabilidades, es mi forma de ser y mi forma de actuar en la vida, y creo que eso ha sido positivo. Estoy rodeado de un gran equipo, al que agradezco el compromiso y el trabajo que ha tenido en cada momento.

¿A pesar de la catástrofe volcánica, vislumbra un futuro de esperanza para La Palma?

La Palma tiene futuro, si pensara lo contrario no estaría aquí y no me volvería a presentar a unas elecciones, y vamos a conseguir alcanzar ese futuro y llenar la isla de las oportunidades que se merecen nuestros jóvenes y nuestros adultos y mayores para que La Palma sea esa isla que todos queremos y que tenemos en la mente, una isla que siga apostando por su agricultura, pero al mismo tiempo le dé un giro al turismo para que sea impulsor y eje vertebrador de un futuro que nos queda por delante, apasionante, y para eso trabajamos cada día.