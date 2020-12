El PSOE de La Palma recuerda a CC el compromiso del Gobierno canario para “buscar “una solución” al precio de los carburantes en las ‘Islas verdes’

Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma han rechazado las críticas de Coalición Canaria (CC) al Gobierno canario por no poner en marcha medidas para acabar con “los precios abusivos” del carburante en las conocidas como Islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), y también sus propuestas al respecto para modificar la Ley canaria sobre Combustibles derivados del petróleo.

En este sentido, los diputados socialistas Jorge González, Matilde Fleitas y Manuel Abrante, recuerdan que el Ejecutivo canario ha mostrado desde el principio de legislatura su “compromiso para buscar una solución al respecto, y que, al tratarse de una falta de competencia entre operadores, el Gobierno canario puso en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) desde hace meses la circunstancia por la que en las islas occidentales no capitalinas se produce un alza excepcional de precios del combustible para vehículos”.

Los diputados del PSOE señalan que el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, “ya anunció en el Pleno del Parlamento de Canarias la existencia de varios informes elaborados por el Ejecutivo que constatan que la diferencia de precios entre las llamadas Islas verdes y el resto del Archipiélago, no se debe a la doble insularidad por el transporte del combustible, sino a la ausencia efectiva de competencia al acaparar un solo operador la mayor parte del mercado en esas tres islas”. “Y la falta de competencias no podemos combatirla con dinero público sino con más competencia”, subrayan.

Por ello, aseguran que este Gobierno “ha hecho y está haciendo todo lo posible por corregir una circunstancia que lleva años produciéndose sin que el anterior Gobierno precisamente de CC, hubiese llevado a cabo acción alguna anteriormente”. En esta línea, apuntan a que “una de las diputadas estuvo cuatro años en el Consejo de Gobierno de Canarias sin que se le conozca iniciativa alguna en defensa de nuestra Isla en esta materia”.

Además, indican que en el presupuesto de este año se consignaron unas ayudas que finalmente no pudieron tramitarse por no ser compatibles con la normativa la Unión Europea, y que también se encargaron dos informes que demuestran que el sobreprecio es por falta de competencia, no por coste de transporte. “Y esta circunstancia es la que se ha comunicado a la Comisión de la Competencia para que la valore y actúe si es necesario”, añaden.

También señalan que el Gobierno “nunca ha cejado en su empeño por actuar contra la subida de precios al combustible en las Islas verdes y que, por ello, en colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se encargaron otros dos estudios para saber cuál era el sobreprecio y si éste se debía a la doble insularidad”.

Los socialistas de La Palma recalcan que esta situación se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, para que valore esta circunstancia en Canarias, “sobre todo por las diferencias que existen entre los precios de Lanzarote y Fuerteventura, que tampoco son islas capitalinas, pero donde sí hay una competencia efectiva, y lo que ocurre en La Palma, donde el único elemento diferencial que hay es que existe un solo operador que acapara el 40% del mercado. El problema es claramente la falta de competencia”, concluyen.