Isonorte desarrolla un proyecto de inserción social y laboral a antiguos preceptores de la PCI

La Fundación Isonorte ha recibido la aprobación por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de su proyecto 'Ex PCI al Empleo 2019', que persigue la inserción social y laboral de personas que recibían la Prestación Canaria de Inserción.

La aportación económica, incluida en las subvenciones para el año 2019 destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, asciende a 49.500 de los 55.000 euros totales del proyecto.

El presidente de Isonorte, Eduardo Calderón, señala que este proyecto persigue desarrollar actuaciones de carácter integral con personas pertenecientes a los colectivos con especiales dificultades de integración social, de forma coordinada con los recursos e instituciones vinculadas a formación y fomento del empleo, para ejecutar los itinerarios de inserción planteados.

Desde la Fundación Canaria Isonorte se pretende trabajar con doce personas de alta exclusión que con un apoyo temporal de cuatro meses contratados, y de ese modo "rescatarlos" de la situación en la que se encuentran para que puedan dar el salto al empleo normalizado o al empleo protegido.

Para ello, indica Eduardo Calderón, Isonorte desarrolla dos iniciativas en respuesta a las situación de exclusión social de los colectivos vulnerables. El primero un servicio de prospección laboral y búsqueda de empleo, y el segundo un servicio de empleo protegido a través de la Empresa de Inserción Isonorte SLU.

'Ex PCI al Empleo 2019' quiere ejecutar seis itinerarios de inserción con personas ex perceptoras de PCI, que se encuentren como demandantes de empleo y personas usuarias de Servicios Sociales municipales. El objetivo es dar continuidad al itinerario que no se logró culminar con éxito durante el periodo que estas personas fueron perceptoras de la PCI, para darle una continuidad desde un nuevo itinerario acompañado de medidas de empleo a través de su contratación abarcando las competencias personales, formativas y profesionales.

Eduardo Calderón destaca que el objetivo es mejorar la situación social, personal y educativa de la población beneficiaria, a través de un puesto de trabajo con el desarrollo de un itinerario de inserción sociolaboral, así como reducir los efectos psicosociales asociados a los procesos de exclusión que presentan los destinatarios.

Se contratará para la ejecución de este proyecto a cuatro técnicos, que desarrollarán este programa que forma parte de un plan general de apoyo a la inserción laboral de personas vulnerables.