La diseñadora palmera Paloma Suárez presentará su última colección en la nueva edición de la Botanical San Gregorio Fashion Show, informa la organización del evento en una nota de prensa

La pasarela Botanical San Gregorio Fashion Show, que tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre en Telde, “calienta motores con la preparación de una agenda que duplicará su actividad y que cambiará de localización con el objetivo de mejorar considerablemente la puesta en escena y la capacidad de público”, añade. La joven diseñadora, conocida por haber vestido a celebrities como Paulina Rubio, el grupo musical de las Sweet California, la cantante portuguesa Blaya y a parte del elenco de Operación Triunfo, “destaca en el sector creativo por la vanguardia de sus diseños y la variedad de los tejidos empleados. Actualmente cuenta con el apoyo de The Residency Experience el showroom de moda más importante de Hollywood en el que artistas como Katy Perry o Madonna seleccionan sus looks”. Desde la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial de San Gregorio, su presidenta, Mónica Muñoz destaca que “llevamos meses trabajando activamente junto al Gobierno de Canarias y la productora del evento en consolidar y mejorar el conjunto de acciones que se desarrollarán. Este año hay más novedades que nunca, consolidándose un evento que ampliará tanto la oferta de acciones para el empresariado de la ZCA como proporcionando una cobertura mediática sin precedentes en los eventos de nuestro municipio”. “Para nosotros poder contar con una firma como Paloma Suárez, reconocida a nivel internacional por la calidad de sus colecciones y por vestir a las celebrities más importantes del momento es todo un salto y un logro que nos ayudará a dar a llegar a una mayor cantidad de público”, afirma Mónica Muñoz. “Estoy muy agradecida de poder ser parte de esta nueva edición de la Botanical San Gregorio Fashion Show. Cuando recibí la propuesta para ser parte de este maravilloso evento no lo dudamos ni un instante. Me hace muchísima ilusión poder acercar mis diseños a la isla de Gran Canaria en un marco tan maravilloso como este. Es la primera vez que tendré la oportunidad de presentar mis diseños en esta isla en pasarela y han sido muchísimas las peticiones constantes de nuestro público canario para que organizásemos alguna presentación allí así que estamos felices e impacientes de que esto suceda”, ha asegurado la diseñadora Paloma Suárez.

Sobre Paloma Suárez

Paloma Suárez nació en La Palma, con apenas 12 años e inspirada por Manolo Blahnik comenzó su andadura en el mundo de la moda pintando zapatillas a mano. “Casi sin quererlo”, se señala en la nota, “fue tal el éxito de su producto que su vida tomó un claro sentido: ser diseñadora de moda. Con 18 años se trasladó a Madrid y comenzó su carrera universitaria en ESNE donde sus metas y objetivos empezarían a materializarse y convertir su sueño en una realidad”. Actualmente forma parte del colectivo Isla Bonita Moda, impulsado por el Cabildo de La Palma. Paloma Suárez ha conseguido cosechar un amplio palmarés de éxitos en estos cuatro años, habiendo sido premiada en TalentosDesign’13, nombrada Jovencísimo Talento de la Comunidad de Madrid 2014, aspirante a ganadora de MFShow LAB by Pandora en 2015 y candidata a Joven Canario 2015 donde se premia la trayectoria y actividad social de célebres jóvenes canarios. Paloma Suárez se configura “como marca basada en la transparencia emocional, donde el detalle y la exclusividad son protagonistas. Donde las prendas dejan de ser ropa y se convierten en una segunda piel”, concluye la nota.