Admitida a trámite la denuncia contra el Cabildo por “denegación de información” sobre la calidad del agua de la boca oeste del Túnel de Trasvase

La denuncia presentada por la Asociación Agua para La Palma contra el Cabildo por la “denegación de información sobre la calidad del agua de la boca oeste del Túnel de Trasvase” ha sido admitida a trámite, según informa en nota de prensa la entidad.

“Como ya se había adelantado públicamente por esta asociación, las razones de formalizar esta denuncia se debían a la falta de respuesta a las peticiones de información formuladas al Consejo Insular de Agua de La Palma (CIALP), con relación a la calidad del agua proveniente de la boca oeste del Túnel de Trasvase que abastece la población del Valle de Aridane, dado la existencia de episodios de contaminación constatados por analíticas del propio Cabildo”, señala.

El presidente de la Asociación, Pedro Monzón Vega, informa que “esta denuncia, realizada de forma reglamentaria y conforme a la Directiva Comunitaria de acceso a la información ambiental y la normativa canaria sobre transparencia y buen gobierno, han sido presentadas por la denegación del CIALP a entregar esta información”. Según detalla esta asociación, concretamente “se pedían las analíticas efectuadas entre el año 2004 a 2013, negándose porque en palabras del Consejo Insular de Aguas se ‘pretende fiscalizar la actividad del Consejo Insular de Aguas de La Palma, lo que, conforme a lo manifestado por Monzón Vega ‘da buena cuenta del bajo nivel democrático de esa institución”.

“Para nosotros es realmente llamativo que no se entreguen esas analíticas. Igualmente es sintomático que no se entregue la documentación administrativa para comprobar si el Cabildo había actuado correctamente con relación al episodio de contaminación detectado en las analíticas de 2016, donde quedó acreditado el incremento no admitido por ley de bacteria e-coli, lo que suponía restos fecales en el agua del túnel de Hermosilla”, señala el presidente de la Asociación. “El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, y el presidente del Consejo Insular de Aguas, Carlos Cabrera, tendrán que explicar ante los tribunales las razones por esta negativa y cuál son los motivos por los que se ocultan a los municipios del Valle de Aridane afectados y población en general esta información vital, pues es agua de consumo humano, así por qué ocultan subvenciones pagadas con nuestros impuestos. No creemos que peticiones como: análisis de agua anteriores a 2016, información sobre actuaciones de obligados cumplimiento en materia de protocolos sanitarios, expediente de cambio de uso agrícola a urbano, la verificación de muestreos independientes, entre otras, mereciera esta negativa como respuesta, cuando estos datos deberían ser de dominio público. Y si no es comprensible la ocultación de información a una asociación ciudadana, aún menos justificable en una sociedad democrática, es que se profieran este tipo de afirmaciones por parte de representantes públicos. Todo esto nos genera cada vez más dudas sobre el proceder de los representantes del Cabildo y CIALP a la vez, que nos deja muy claro su nulo compromiso con la transparencia y el derecho a la información ambiental”, concluye.