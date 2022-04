Colectivos animalistas critican la gestión de las Administraciones con los animales afectados por el volcán

Colectivos animalistas que ha participado esta semana en un debate telemático organizado por el foro 'La Palma Opina' han coincidido en criticar la “insensibilidad ” y la falta de planificación de las administraciones públicas para el rescate y cuidado de los animales ante la erupción volcánica de La Palma, de manera que esta labor la tuvieron que realizar asociaciones protectoras en albergues improvisados, dado además que no existe uno insular de carácter público, por lo que reclaman la urgencia de crear esta infraestructura. Aunque se logró salvar miles de animales, muchos murieron en la lava, aseguran.

El debate, el cuarto que organiza La Palma Opina sobre aspectos relacionados con la erupción volcánica, ha contado con la participación de Paula Rey, presidenta de Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma); Abel Román, coordinador de la Red Canaria Solidaria contra el Maltrato Animal, y Francisca Gutiérrez, presidenta de la Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y el Medio Ambiente, (CABAMA).

Francisca Gutiérrez: “Ningún protocolo en vigor sobre animales en catástrofes”

La abogada Francisca Gutiérrez lamentó que en Canarias “no existe todavía un protocolo de actuación sobre los animales debidamente aprobado” ante una emergencia o catástrofe, por lo que “si no hay plan en vigor, tampoco están los recursos” necesarios para ponerlo en práctica.

Esto supuso que a raíz de la erupción volcánica “todo el peso recayera” en asociaciones y voluntarios, y ha quedado la “percepción de que en el rescate de los animales la Administración pública poco ayudó”, y que la colaboración en este sentido de Cruz Roja, Protección Civil y fuerzas y cuerpos de seguridad se hizo “sin un plan organizado oficial”. “Lamentablemente montones de animales murieron calcinados”, aseveró la representante de la Red CABAMA. Además, Gutiérrez criticó que no se aplicaran medidas para que los animales de compañía no pudieran estar con sus propietarios tras la evacuación, algo en lo que “la Administración pública tenía que haber sido especialmente sensible, porque se trata de animales que forman parte de la unidad familiar”. Llegados a este punto, la abogada reclamó un refugio insular público, campañas de esterilización, de promoción de adopciones y de sensibilización social con el mensaje de que los animales son seres sintientes. Recordó que el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce los derechos de los animales y pidió que no se inculque en los jóvenes actividades cruentas como la caza o las peleas de gallos.

Abel Román: “Una negligencia rayana en lo inmoral”

El coordinador de la Red Canaria Solidaria contra el Maltrato Animal, Abel Román, sostuvo que la actuación de las Administraciones públicas en esta catástrofe natural con los animales es “ una negligencia rayana en lo inmoral, porque se ha hecho sufrir innecesariamente a seres vivos sintientes, que por legalmente ya no puede tratarse como cosas”, lo que, a su juicio, demuestra que muchos políticos tienen “una sensibilidad bastante escasa”.

En este sentido, dijo, los organismos públicos “se han visto desbordados porque no tenían preparado nada para rescatar y por el bienestar de los animales, además los responsables públicos se han visto asustados por que la sociedad ha podido conocer su insensibilidad hacia el sufrimiento de otros seres vivos”.

El “ocultismo” con los podencos de Todoque

Además, denunció “la falta de transparencia informativa” tanto del Gobierno canario como del Cabildo, responsables del plan de emergencias, sobre toda esta cuestión. Mencionó al respecto como caso más grave lo ocurrido con los perros podencos que estaban atrapados por la lava en un estanque de Todoque y su extraño rescate clandestino por el autodenominado Equipo A. “No se nos dice dónde están esos podencos, no quieren que se sepa quién es el dueño, y en esto las autoridades han conformado un clan para dar la callada por respuesta pese a las repercusiones de esta falta de información, porque la gente piensa todo lo peor de ese tema; y más cuando se ha llegado a insinuar que estos perros podían pertenecer a algún político del Cabildo de La Palma”. “Quien no tiene nada que ocultar, daría esta información, pero como no la dan, se ve que este tema ha ido muy mal”, apostilló el portavoz de la red animalista. Román exigió a la Administración pública que cumpla le ley y se ocupe de los animales abandonados, entre otras medidas creando un albergue insular, y posibilitando su adopción, sin sacrificar ninguno y educando en los colegios sobre los animales como seres sensibles. “La administración es responsable jurídicamente tanto de sus cuidados como de su alimentación como de la atención veterinaria”, insistió.

Paula Rey: “Ha sido un desastre, porque el plan oficial no se ejecutó”

Y por parte de la protectora UPA LA Palma, Paula Rey, subrayó que “el plan de emergencia contemplaba la evacuación de animales, tanto de ganadería como domésticos, pero no se ejecutó”, por lo que “el rescate fue un desastre desde el minuto uno y las protectoras hicimos lo que pudimos”, “sin ayuda de nadie a nivel institucional” sino con la de muchos particulares que hicieron donaciones. Por ello, se preguntó que “si las protectoras tuvieron que improvisar, por qué la Administración pública no supo hacerlo”, y planteó también “qué hubieran hecho las instituciones públicas” sin las asociaciones animalistas, a las que, desde su punto de vista, “han ninguneado y obviado desde el minuto uno”. “Ha sido un desastre absoluto, una dejadez, inmoral, por la cual hemos tenido que dejar animales detrás, sin poder rescatarlos”, apostilló Rey. La presidenta de UPA La Palma también solicitó un albergue insular, pues denunció que las Administraciones públicas se conformen con un refugio improvisado en un polideportivo de Los Llanos de Aridane, en el instituto Eusebio Barreto, “donde hay animales que llevan 6 meses en jaulas encerrados entre rejas”. En este sentido dijo que esta situación “no es culpa de la protectora Benawara, que hace lo que puede”, sino de “la dejadez oficial”. El portavoz del colectivo organizador del debate, Víctor Yanes, explicó que se invitó también a las protectoras AaNIPAL y Benawara a este foro de opinión, pero que declinaron participar, se informa en nota de prensa.