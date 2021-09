La Palma baja a 5 activos por COVID tras un alta y ningún positivo

La Palma no registra este viernes nuevos positivos por COVID-19 y suma un alta, por lo que baja a cinco activos, según los datos estadísticos de la Consejería de Sanidad.

Los contagios por municipios son los siguientes: Los Llanos de Aridane, 3; Breña Alta, y 1, Barlovento,1.

La Isla acumula 1.090 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 1.069 han sido cerrados por alta médica y 16 han fallecido.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 123 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 94.002 con 4.719 activos, de los cuales 49 están ingresados en UCI y 244 permanecen hospitalizados. Hasta hoy se ha realizado un total de 2.076.287 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.494 se corresponden al día de ayer.

En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de cuatro personas: dos mujeres y un hombre en Tenerife, de 96, 71 y 72 años, y una mujer Gran Canaria de 76 años. Todos los fallecidos padecían patologías previas y estaban ingresados en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 33,55 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 71,05 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 45 casos con un total de 45.055 casos acumulados y 1.416 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 35.969 casos acumulados, 38 más que el día anterior y 2.903 activos. Lanzarote suma once nuevos casos con 6.723 acumulados y 73 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.310 casos acumulados con 29 casos más que la jornada anterior y 317 activos. La Palma no registra nuevos casos y cuenta con 1.090 acumulados y cinco casos activos; El Hierro tampoco suma nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 452 y sus activos son dos. Por su parte, La Gomera no registra nuevos casos, sus acumulados son 402 y mantiene tres casos activos.