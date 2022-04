El rebrote del pino canario tras la erupción, Foto del Día de Ciencia de la Tierra

El volcán de La Palma y la vida del entorno sigue dejando imágenes espectaculares. La Foto del Día de la Ciencia de la Tierra de este martes es una imagen del rebrote del pino canario tras la erupción en la zona de Las Manchas, cuya autora es la empresaria Ana García, de Astro La Palma, y concejal del PSOE del Ayuntamiento de Breña Baja.

“Esta foto del 29 de enero de 2022 muestra un pino canario (Pinus canariensis) que volvió a brotar poco más de un mes después del fin de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Durante kilómetros alrededor del volcán, los bosques ya no son verdes debido a la emisión de gases y lluvia ácida. Estos gases ácidos dañan los fotosistemas de los árboles, causando clorosis de tejido vegetal y necrosis. Como es evidente en la foto, incluso después de estos graves episodios de erupción que involucran gases nocivos, lluvia ácida y cenizas, la vegetación no está muerta. Poco a poco el paisaje vuelve a crecer, incluyendo el pino canario que se sabe particularmente por poder volver a brotar después de un incendio. La naturaleza toma su curso y no se rinde”, explica. La fotografía fue tomada en Las Manchas.

