El Cabildo organiza ‘píldoras formativas’ en igualdad.

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Salud, que dirige Ángeles Fernández, atendiendo a las medidas del Plan Estratégico de Igualdad y Prevención de Violencia de Género, promueve el conocimiento en lenguaje no sexista e inclusivo mediante un taller online que tendrá lugar del 15 de septiembre al 15 de octubre y otorgará a los participantes una certificación de 10 horas.

La formación estará conformada por seis temas, cada uno de ellos compuesto por píldoras formativas y material teórico complementario. De esta manera, las personas que lo cursen adquirirán las herramientas necesarias para iniciarse en esta evolución del lenguaje, más respetuosa y adaptada a los nuevos tiempos.

Asimismo, el contenido de este taller irá orientado a conocer el recorrido histórico de la discriminación lingüística: cómo se produce y qué consecuencias tiene; diferencias del lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo; las mentiras y bulos sobre el lenguaje no sexista; gramática y lenguaje inclusivo; herramientas y ejemplos de lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, entre otros.

María Martín Barranco es la persona responsable de la formación. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada con postgrado de especialidad en Intervención Social con Perspectiva de Género y experta en Medios de Comunicación, conflictos y derechos humanos, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha, cuenta con más de 15 años de experiencia como formadora en diversas áreas de los estudios de género para organismos públicos y privados; grupos políticos, judiciales y de la sociedad civil en España y Latinoamérica. También es autora de tres libros: ‘Ni por favor ni por favora’ (2019), ‘Mujer tenías que ser’ (2020) y ‘Punto en boca’ (2022).

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta al 15 de septiembre y podrá realizarse a través de este enlace.