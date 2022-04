CC pide al Gobierno canario que compre suelo en La Palma para viviendas para los afectados por la erupción o expropie

Coalición Canaria (CC) ha pedido este lunes al Gobierno canario que compre suelo en la isla de La Palma que luego pueda poner en venta a precios razonables para que los ciudadanos que han perdido su casa por la erupción puedan construir en estas zonas sus viviendas o que expropie.

La diputada de CC de La Palma Nieves Lady Barreto ha alertado de la subida del precio del suelo, especialmente en los tres municipios afectados por la erupción, por lo que ha reclamado en rueda de prensa al Gobierno de Canarias que ofrezca una ayuda a la vivienda complementaria de 30.000 euros, medida que le costaría unos 17 millones de euros, y que además compre suelo o expropie.

Asimismo, le ha exigido al Ejecutivo español que pase de 60.000 euros a 100.000 de ayuda, incremento que no le supondría “nada” y que ha cuantificado en 57 millones de euros.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha defendido también esta idea y ha señalado que cada ayuntamiento tiene bolsas de suelo identificado para ello, tal y como les pidió el vicepresidente, Román Rodríguez.

Sergio Rodríguez ha urgido al Ejecutivo a que antes de que finalice este año esté aprobada la ordenación y comprado el suelo, pues, a su juicio, “es la mejor ayuda que podemos darle a los afectados”.

Según el alcalde, en El Paso hay 200.000 metros cuadrados que podría comprar el Gobierno para que así bajara el coste del suelo, que en estos momentos ha pasado de valer 20 euros el metro cuadrado a 90 euros en zonas de suelo rústico de protección agraria.

Ha criticado que, aunque el vicepresidente les ha comunicado su compromiso de comprar suelo para urbanizar para así evitar el éxodo de la población fuera de la Isla, por el momento no hay concreción.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha exigido le también al Gobierno que informe del coste real de los daños de la erupción tanto a infraestructuras públicas como privadas.

Además, ha pedido un plan específico para toda la Isla, pues la erupción se llevó más de la mitad del PIB; y la creación de un consorcio, es decir, un organismo específico que trabaje de forma específica para la reconstrucción de La Palma.

Para Clavijo es necesario que el Gobierno de España compense a los municipios el cien por cien del coste de la emergencia, puesto que fue a lo que se comprometió.

Ha acusado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de “hacer política” con la situación de La Palma, al anunciar medidas para esta isla en un congreso del PSOE, ha denunciado.

El alcalde de El Paso ha asegurado que la incertidumbre, relacionada con que “no llegan las viviendas y no se cumplen con las promesas”, está matando a los vecinos.

Ha alertado de que en su municipio “no se ha entregado ni una sola vivienda ni se ha empezado con la urbanización del suelo”, al tiempo que ha hablado sobre la posibilidad de que se protejan zonas donde hay cuartos de aperos, bodegas y algunas viviendas.

“El Gobierno no da las respuestas necesarias ni en tiempo ni en forma”, ha manifestado el alcalde, quien ha exigido fechas concretas para saber cuándo empieza la reconstrucción de la carretera de la costa.

Nieves Lady Barreto le ha reprochado al Gobierno que no haya recuperado ni las casas ni el medio de vida de las personas afectadas por la erupción, por lo que, ha continuado, “si de verdad queríamos que La Palma no se quedara atrás, el Ejecutivo no ha actuado en consecuencia”.

La diputada por La Palma ha lamentado que todavía se estén entregando viviendas provisionales y que en el muelle haya contenedores de viviendas parados.

Ha pedido también que el Gobierno español aumente la ayuda de 60.000 a 100.000 puesto que “con 60.000 euros nadie se compra un suelo y se hace una casa”.

Se ha referido a las fincas de plátanos que están bajo la lava y están, según el Ejecutivo regional, valoradas en más de 108 millones de euros.

“Nos preocupa que a estas alturas no haya soluciones definitivas para La Palma sino que tapen parches a base de trompicones”, ha aseverado la diputada, quien ha agradecido a ONGs como Cruz Roja y Cáritas que ayuden “de manera definitiva” a los ciudadanos y asuman así lo que el Gobierno no hace.

Ha reclamado que “se ponga sobre la mesa ya” el plan de reconstrucción de la Isla y que se dejen de hacer anuncios de “lluvia de millones” que no llegan a las casi 4.000 familias que han perdido parte o casi todo su patrimonio.

“El Gobierno funciona a toque de titular y no resuelve los problemas reales de las personas”, ha añadido, al tiempo que ha advertido de que las únicas personas que tienen vivienda definitiva son las que han cobrado el seguro y han pagado sus casas.