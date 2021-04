La Palma sigue con 22 casos de COVID al no sumar nuevos positivos ni altas

La Palma sigue este jueves con 22 activos por COVID-19 al no sumar nuevos positivos ni altas, informa el director del Área de Salud, Kilian Sánchez. Tres pacientes se encuentran ingresados en la Planta de Medicina Interna del Hospital y el resto está en control por el equipo de la Red Centinela y Atención Primaria. En las últimas 24 horas se han realizado 123 pruebas PCR.

Los contagios por municipios son los siguientes: Los Llanos de Aridane, 9; Tazacorte, 6; Breña Alta, 2; Santa Cruz de La Palma, 1; El Paso, 1; Barlovento, 1; Garafía, 1, y San Andrés y Sauces, 1.

La Isla acumula 484 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 456 han sido cerrados por alta médica. Seis personas han fallecido en La Palma por el coronavirus.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 237 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 48.412 con 4.418 activos, de los cuales 82 están ingresados en UCI y 320 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimientos de tres personas: un hombre de 67 años y una mujer de 96 en Tenerife, ambos asociados a sendos brotes familiares, y una mujer de 63 años en Fuerteventura. Todos ellos padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital, informa el citado departamento regional.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 59,28 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 120,45 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 109 casos con un total de 20.448 casos acumulados y 2.288 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 113 casos y cuenta con 20.131 acumulados 1.817 activos. Lanzarote suma 11 nuevos casos con 4.703 acumulados y 86 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.119 casos acumulados con cuatro casos más que la jornada anterior y 220 activos. La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 484 acumulados y 22 activos; El Hierro tampoco incrementa sus casos, por lo que sus acumulados se mantienen en los 301 y cuenta con un activo. Por último, La Gomera tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 225 y no cuenta con casos activos. Por un error en Grafcan figuran en la Gomera tres casos activos, cuando en realidad no tiene ningún caso.

Hasta hoy se ha realizado un total de 984.612 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.039 se corresponden a las últimas 24 horas.

Brote en el Hospital de La Candelaria

Sobre el brote de COVID-19 detectado en la planta 8 Norte del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, tras el seguimiento y pruebas realizadas, éste afecta a 2 trabajadores y 18 pacientes, la mayoría asintomáticos.

En este sentido, se mantienen las medidas de contención contempladas para este tipo de situaciones, que comprenden el cierre de la planta a nuevos ingresos hospitalarios; el control y seguimiento habituales tanto de profesionales como de pacientes con PCR, así como de aquellos contactos estrechos; el traslado de los pacientes positivos se ha realizado al área covid y también se ha reprogramado actividad quirúrgica que no afecta a las operaciones graves, urgentes ni oncológicas.