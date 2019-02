“Las excursiones en bicicleta por Garafía pretenden impulsar la economía local”

“¡Dios mío, con todo lo que tenemos que ofrecer en Garafía, hay que hacer algo¡” Esta reflexión la hizo Daina Sgobino, una joven nacida en Las Tricias, de padres italianos, cuando terminó sus estudios de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y regresó a La Palma. Y se puso manos a la obra. Ella, junto a Egildo Belcastro, fisioterapeuta y especialista en arqueología y etnografía, han puesto en marcha el proyecto Iside Mundo, una novedosa iniciativa que ofrece la posibilidad de realizar excursiones en bicicleta por el municipio norteño y conocer “los encantos arqueológicos, etnográficos, enogastronómicos y naturales de Garafía, y de La Palma”.

“Amo a Garafía, soy garafiana de nacimiento, de Las Tricias, y a todos los jóvenes que nacemos aquí nos dicen que si nos queremos buscar la vida tenemos que salir fuera y estudiar, y eso hice yo, y después de estudiar volví a Garafía como ingeniera forestal y empecé a trabajar en el territorio con ganas de emprender, de hacer algo por el municipio”, ha señalado a La Palma Ahora. “Tuve la gran suerte de encontrarme con mi socio Belcastro y con otras personas más, con las que hemos decidido apostar por este proyecto; todos los que formamos parte de él estamos enamorados de Garafía y de La Palma”, asegura.

Daina Sgobino en la presentación del proyecto.

“Somos la primera estructura Network de La Palma que ha creado una red de productos turísticos integrados que incluye estancias, visitas y experiencias destinadas a descubrir su territorio, creando las conexiones entre todas las actividades principales y no principales con fines turísticos en Garafía, y en la Isla, creando una sinergia entre las actividades y estructuras que ya existen en el territorio”, explica. “Es una apuesta por la economía local y desarrollo rural de Garafía, porque aquí cada uno intenta sobrevivir a su manera, las granjas, las bodegas, pero no se consideran productos turísticos por lo que no hacen promoción”, subraya. “Nosotros les hacemos ver que sí son un producto turístico, y estamos uniendo a través de las rutas a toda esta gente que por su cuenta no lo haría, porque no forman cooperativas ni asociaciones”, resalta Daina, y precisa que “somos un organismo neutral que busca el desarrollo rural, porque si nosotros llevamos clientes a una granja o a una bodega sus propietarios podrán mantener su puesto de trabajo, e incluso llegar a crecer tanto que necesiten más personal”. Insiste en que “llevamos clientes potenciales a esos lugares pero no participamos de ningún beneficio económico porque nosotros ya cobramos por nuestra excursión”.

Daina, que es guía patrimonial de senderos, especializada en medio ambiente y enogastronomía, afirma que “la aventura está garantizada con nuestras e-bike eléctrica con pedalada asistida de última generación”. Resalta que el proyecto Iside Mundo es “el resultado de dos años de logística desarrollada sobre el territorio y una inversión muy importante; hemos detectado las necesidades existentes vinculadas al turismo activo y hemos querido atenderlas a través del desarrollo rural, fomentando la economía local mediante nuestra plataforma de colaboración con las empresas y personas ya presentes en el territorio”. “Hay un comentario demasiado habitual: ‘Garafía queda lejos y no hay nada’, pero la realidad es que reboza encantos”, afirma.

“Nuestro conocimiento del territorio nos ha permitido crear las primeras cuatro rutas empleando principalmente pistas forestales, fuera de los espacios protegidos, sin hacer uso de los senderos, y en un mismo recorrido podemos unir granjas, bodegas, restaurantes, eras, hornos de brea, fuentes, molinos de viento, grabados rupestres, miradores… No ofrecemos excursiones, ofrecemos experiencias”, recalca.

Iside Mundo tiene su sede central en Llano Negro y cuenta con locales en Las Tricias, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma. “El proyecto se desarrolla en Garafía pero nuestra intención es que tenga ámbito insular, incluso regional, porque somos los representantes para Canarias de la marca E-Bikes Fantic”, apunta.

Las excursiones “son aptas para todos los públicos, no están pensadas solo para deportistas; nuestros clientes son personas que sepan montar en bicicleta y que quieran vivir una experiencia inolvidable, en un entorno único, y conocer la verdadera historia de Garafía y de La Palma”, indica Daina, y adelanta que “vamos a organizar cursos gratuitos para quienes que no sepan montar en bicicleta”.

En un mismo día “podemos pasar de los grabados rupestres del Parque Cultural de La Zarza al Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, visitando granjas de queso, bodegas, restaurantes, productores de miel, empresas de transformación agraria como Sabores de Garafía… y poder acceder así a los tesoros de Garafía”, concluye Daina.