La economía balear creció un 2,8% en el segundo trimestre de 2024 mostrando señales de agotamiento

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha hecho público hoy el informe Evolución Económica correspondiente al segundo trimestre de 2024, que señala que la economía de Balears creció de abril a junio un 2,8%, perdiendo dos décimas respecto al ritmo de avance del primer trimestre (3%). La economía de Balears muestra de esta manera señales de agotamiento desmarcándose de la tendencia general a la aceleración observada en buena parte de los países de su entorno competitivo que sí han aprovechado la nueva etapa de relajación monetaria, la fortaleza del mercado laboral y la progresiva moderación de la inflación.

La economía de Balears pierde fuelle respecto al inicio del año y avanza un verano donde ha seguido reduciendo empuje a pesar de una temporada turística de récord en cuento a afluencia de visitantes. Su evolución contrasta con el fortalecimiento de la economía del conjunto de España (2,9% vs 2,6%, 1º trim.) como de la Unión Europea (0,8% vs 07%, 1º trim.). Tres de cada cinco economías europeas aumentaron su ritmo crecimiento entre abril y junio –Polonia (4,0% vs 1,8%, 1º trim.), Dinamarca (2,5% vs 1,9%, 1º trim.) o Italia (0,9% vs 0,6%, 1º trim.)–, y tres de cada cuatro lograron mantenerse en positivo –Bélgica (1,1% vs 1,3%, 1º trim.), Francia (1,0% vs 1,5%, 1º trim.), Suecia (0,6% vs 0,5%, 1º trim.) o Holanda (0,6% vs -0,7%, 1º trim.)-, no así Alemania (0,0%).

Por territorios, Mallorca recuperó el liderato del crecimiento balear (2,9% vs 3%, 1º trim.), con Ibiza y Formentera en claro e importante desacelerón (2,8% vs 3,6%, 1º trim.). Menorca, la más rezagada, logró escapar de la tendencia general a la desaceleración pese a ser la que sigue creciendo a menor ritmo (1,7% vs 1,3%, 1º trim.).

La desaceleración de la actividad en Balears quedó también patente desde la vertiente laboral, donde se constató una moderación de la generación de empleo entre abril y junio (3,6% vs 3,9%, 1º trim.), aunque el Archipiélago sigue con un mayor empuje que a nivel nacional (2,6% vs 2,7%, 1º trim.). De hecho, la mayor fortaleza de generación de empleo permitió cerrar junio en las Islas con el mayor número de trabajadores en activo de toda su historia –646.404 trabajadores–, sumando 14.000 efectivos el anterior tope histórico alcanzado en plena temporada turística del ejercicio anterior (632.152, julio 2023). Todo ello rebajó el desempleo hasta el 4,2% de la población activa (vs 5,8%, 1º trim.), una tasa que no solo rebaja la media española (11,0% vs 11,7%, 1º trim.), sino que se sitúa como la más reducida de toda la serie histórica.

La inflación continúa preocupando tras el repunte del segundo trimestre (3,7% vs 3,1%, 1º trim.), como consecuencia de la recuperación del alza en los precios de los productos energéticos (7,7% vs 0,0%, 1º trim.) y del nuevo encarecimiento de los precios en los servicios (3,9% vs 3,7%, 1º trim.), los cuales continuaron manifestando una clara resistencia a la baja lastrados por las continuas subidas salariales. Cabe destacar avances desinflacionistas al inicio del tercer trimestre. Con los últimos datos conocidos, el IPC ha moderado su escalada durante julio (2,9%) y agosto (2,3%) no solo en Baleares o a nivel nacional (2,8% y 2,3%, respectivamente), sino también en el ámbito comunitario (2,8% y 2,4%, respectivamente) y americano (2,9% y 2,6%, respectivamente).

Desde la óptica de la oferta, la economía balear moderó durante el segundo trimestre el crecimiento en gran parte de sus principales sectores de actividad, lastrados por un patrón de crecimiento que empieza a dar señales claras de estar tocando techo. El sector servicios se erigió nuevamente en el principal soporte de la economía balear y registró un crecimiento del 2,9% (vs 3,1%, 1º trim.), después de que demostrara buen pulso en los volúmenes de actividad turística durante los meses de mayo y junio.

Al mismo tiempo, la industria se mantuvo, por séptimo trimestre consecutivo, como la actividad balear menos dinámica, al rebajar su tasa de crecimiento al 1,1% (vs 1,3%, 1º trim.), afectada por una nueva moderación de la demanda, unas condiciones de acceso a la financiación aún restrictivas y una tendencia general a contener la producción actual para dar salida a unos niveles de stocks aún elevados. Por el contrario, la construcción fue el único sector en escapar de la tendencia general a la desaceleración y amplió el crecimiento hasta el 3,5% (vs 3,3%, 1º trim.).

En la demanda, el consumo privado fue de nuevo la facción más dinámica de la demanda interna durante el segundo trimestre de 2024 (2,6% vs 2,9%, 1º trim.), gracias al buen inicio de la temporada turística y la recuperación de las rentas reales por la fortaleza del empleo y la moderación de la inflación. Al mismo tiempo, la inversión continuó fortaleciendo su crecimiento entre abril y junio (2,4% vs 1,8%, 1º trim.), apoyada tanto en la recuperación de la inversión en construcción como en la incipiente relajación de las condiciones de acceso a la financiación. Todo ello en un contexto en el que la demanda externa amplió nuevamente su aportación positiva gracias a nuevos récords de exportación de servicios turísticos (6.367 millones de euros de gasto turístico), como en la balanza comercial de bienes industriales y agroalimentarios (374,5 millones de euros de superávit).

Balears asume un problema de origen interno

Balears encara la segunda mitad del año poniendo en relieve que su actual patrón de crecimiento basado, principalmente, en la acumulación de factores de producción (naturales, humanos, físicos...) está tocando techo. Un hecho que pone sobre la mesa de forma clara y explícita que el problema al que se enfrenta el Archipiélago no es de origen externo –los nuevos máximos históricos anotados en el número de visitantes, el gasto turístico y la ocupación durante julio confirman la fortaleza de la demanda–, sino interno y, más concretamente, de las dificultades estructurales que presenta el Archipiélago para aprovechar los esfuerzos de acumulación y los volúmenes de actividad.

A nivel europeo y mundial, se confirma el inicio de la desescalada de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ha corroborado en su última reunión del 12 de septiembre el cambio de ciclo en la política monetaria iniciado a mediados de junio, al aprobar un nuevo recorte en el precio del dinero de 25 puntos básicos y dejarlo en el 3,5%. Con este movimiento, muestra su confianza en que el proceso de control de la inflación avanza a buen ritmo y deja entrever que ha llegado el momento de apoyar la actividad económica. En una línea similar, la Reserva Federal americana confirmó la intención de empezar a recortar los tipos de interés a partir de septiembre, dejando claro que una vez avanzada la batalla contra la inflación toca centrar la atención en la actividad y el empleo.

En el contexto internacional el principal aspecto que sigue preocupando es un escenario geopolítico desafiante con diferentes conflictos armados activos. No obstante, cabe esperar que la persistente fortaleza del mercado de trabajo, la paulatina moderación de la inflación, así como la recuperación de las rentas reales y el avance en el nuevo ciclo de relajación de la política monetaria sigan brindando soporte a la actividad económica durante los próximos trimestres a escala global. Las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional a mediados de julio confirman la tendencia a la aceleración de la economía mundial de cara a 2025 (3,3% vs 3,2%, 2024). Una progresión que se explica por la mejora prevista para el conjunto de las economías avanzadas (1,8% vs 1,7%, 2024), especialmente en la zona del euro (1,5% vs 0,9%, 2024) y a la que no se espera contribuya la economía española, la única entre las principales economías comunitarias para la que se prevé un debilitamiento de cara al próximo año (2,1% vs 2,4%, 2024).