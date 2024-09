La Xunta presenta la Conta Xeral de 2023 y asegura que Galicia tiene la deuda más baja desde 2012

La Xunta “cumplió los objetivos” de estabilidad financiera del año 2023, que se cerró con un déficit del 0,18% sobre el PIB, casi tres puntos menos que en 2022, y una deuda pública del 16,1%, la tasa “más baja desde 2012” y 3,7 puntos inferior al año anterior.

Son datos que figura en la Conta Xeral de 2023, un documento que ahora se remitirá al Consello de Contas y que este lunes se ha abordado en la reunión semanal del Gobierno autonómico. De él han informado en rueda de prensa el presidente, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, tal y como recoge Europa Press.

El máximo mandatario ha reivindicado que Galicia ejecutó el año pasado el 99,6% de su presupuesto consolidado, sin contar los fondos europeos Next Generation.

Además, “no solo fue de las comunidades que cumplió los objetivos de déficit y deuda”, sino que es “de las que lidera el período medio de pago a proveedores”, con 14,82 días frente a los 27,87 de media de todas las autonomías.

En palabras del conselleiro de Facenda, esto quiere decir que la Xunta “aporta certezas y confianza a ciudadanos y empresas”.

“Demuestra el rigor de los presupuestos”

Miguel Corgos ha sido el encargado de dar más detalle sobre la Conta Xeral correspondiente al ejercicio de 2023, que demuestra “el rigor en el que se sustentan” los presupuestos elaborados por la Administración autonómica.

Asimismo, el conselleiro ha subrayado cómo las finanzas gallegas reservaron en 2023 alrededor del 9% de sus ingresos corrientes (1.089 millones) para financiar operaciones de capital que “contribuyen a la mejora económica de Galicia en el medio plazo”.

En cuanto al esfuerzo inversor, el año pasado Galicia destinó el 17% del total del gasto no financiero a inversiones.

En base a todos estos indicadores, Corgos ha reafirmado que la Xunta apuesta por un crecimiento basado en “el cumplimiento” de los objetivos de déficit y de deuda, al tiempo que permite tener “margen de gasto” en inversiones, servicios y pagos a proveedores.

En esta misma línea, el presidente de la Xunta ha confirmado que los presupuestos para 2025 ya están “en fase de elaboración”, algo que se está haciendo “con sentidiño” para “dentro de un año poder acreditar cifras tan destacables” como las de la Conta Xeral de 2023.

Negativa a “mutualizar” la deuda

Corgos insistió en que el nuevo marco de financiación autonómica es “la auténtica prioridad” para la Xunta para frenar la “divergencia cada vez mayor entre los recursos que obtiene España como país y los que se asignan a las comunidades”. “Cada vez hay una grieta mayor entre los recursos que aporta y las necesidades de gasto”, resumió antes de elevar el “sobrecoste” que suponen la dispersión y el envejecimiento de la población gallega en “unos 600 millones de euros”.

Pese a ello, el conselleiro no encontró “contradicción” entre pedir más fondos al Estado mientras se rebajan los impuestos. “Una cosa es el reparto de los recursos entre todas las comunidades, que se realiza en condiciones objetivas en base a la recaudación normativa”, es decir, la que no tiene en cuenta las medidas tributarias que articula cada comunidad, “y asigna la cuantía justa que le corresponde a cada una”.

“Otra cosa es que una vez que exista ese reparto equitativo, tú puedas ejercer tu autogobierno y tomar, si estimas que es conveniente, medidas de rebajas tributarias puntuales. Una cosa es lo que reclamamos, un sistema de financiación equitativo, y otra cosa que tú puedas ejercer tu autogobierno de forma tributaria también”, explicó.

Por eso, el responsable de la hacienda autonómica “rechaza” el planteamiento del Gobierno sobre la quita a la deuda. “No ganamos nada” porque el diseño de la medida “no es equitativo ni beneficia a la comunidad autónoma”.

“La deuda no desaparece hasta que no se paga”. Con esta fórmula, la deuda “de algunas comunidades” pasaría a la bolsa común del Estado. “Las comunidades autónomas con menos endeudamiento vamos a cargar con las más endeudadas, porque la deuda no desaparece, se mutualiza: pasa a ser del Estado y se reparte entre todos los españoles”, resumió.

Corgos también señaló que la posible falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 “no tiene que suponer” que Galicia deje de ingresar los fondos que le corresponden. “Si el Gobierno quiere puede actualizar, tal y como hizo este año, las entregas al sistema de financiación por decreto ley”. En el caso de Galicia, supondrían unos 300 millones de euros “adicionales. El conselleiro fue más allá: ”Si el Gobierno fuese diligente y de verdad tuviese interés en ayudar a las comunidades autónomas, lo haría en enero, tan pronto viese que no es capaz de aprobar los PGE“.