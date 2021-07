El ICHH recuerda la necesidad de donar sangre también en verano

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en una nota de prensa, recuerda que en verano las donaciones de sangre escasean debido a la mayor movilidad de los donantes habituales, el cierre de los centros de estudio y las vacaciones en general.

Los Centros de Transfusión, añade, “debemos recordar la necesidad y animar a todas las personas que donan habitualmente y al resto de la población que, aunque se vayan de vacaciones, los enfermos y las urgencias no tienen descanso y que necesitan de la colaboración de todos y todas. Por eso, recomendamos donar antes de salir de vacaciones porque la sangre es indispensable para mantener el ritmo en los hospitales con tratamientos y cirugías, que no cesan en esta época. Para los pacientes, sin la donación desinteresada de muchos ciudadanos, muchas de estas personas no podrían sobrevivir”.

El ICHH insiste en que aquellos hombres que donaron en abril, por ejemplo, ya pueden volver a donar y, a las mujeres, que donaron en marzo también pueden volver a hacerlo.

Requisitos para la donación de sangre

Para donar sangre, señala, es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 / 928 301 012 (opción 8), de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com

Antes de ir a donar, añade, es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas y el test de autoevaluación.

El ICHH también recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación.

Dónde donar sangre en La Palma

La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamara para pedir cita previa al teléfono 922 185 320 o 922 185 312.