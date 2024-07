El influencer Tazarte: “No se agarren al miedo, agárrense a la libertad”

El influencer, cantante y bailarín Tazarte ha pasado por el plató de Love TV, el canal de contenido exclusivo del Isla Bonita Love Festival, para contar cómo cambió su vida tras montarse en sus tacones y utilizar su imagen para expresarse: “Por mucho que recibiese más comentarios negativos que nunca, yo me sentía mejor y eso hacía que ningún comentario importase tanto. Cuando tú lo sabes, todo lo demás da igual”.

Sobre las críticas, el influencer reconoce que “siempre me agarro a que detrás de cualquier cosa que puede estar perturbando a alguien hasta el punto de dañar a otros, realmente hay una persona bondadosa”. De hecho, no considera a estas personas como enemigos, sino como “ enemigos de sí mismos. Eso me hace salir a la calle mucho más seguro”.

Tazarte se emociona al reflexionar cuál fue el momento clave que le hizo lanzarse a buscar su estilo y sus formas de expresión: “Para mi fue mucho más fácil empezar a hacerlo cuando me di cuenta que estaba bien acompañado, cuando me di cuenta de que tenía una persona al lado que me iba a apoyar incondicionalmente”.

El artista subraya la necesidad de que los jóvenes tengan referentes en su entorno y cuenta una anécdota donde recuerda que en su pueblo había un chico gay. “Era el chico gay del pueblo y él caminaba siempre con la cabeza muy alta. Nunca le he dicho esto, y él probablemente ni sepa que fue referente para un chaval como yo”, expresa.

Por eso lanza un consejo a todos los que se pueden sentir identificados con él, y es que “no se agarren al miedo, sino al amor, la libertad y a las cosas bellas que tienen a su alrededor”.